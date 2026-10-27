(AUDIO/FOTO) Proiectul inimii artificiale de la UMF Iași intră într-o nouă etapă. Sunt căutați parteneri internaționali

Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2026, 14:17

Echipa MAVIS din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T Popa” din Iași, care lucrează la proiectul inimii artificiale distins cu numeroase premii, se va profesionaliza începând din acest an.

Declarația a fost făcută astăzi de către coordonatorul proiectului, profesorul doctor Alexandru Pleșoianu, care a adăugat că, la acest moment, se caută parteneri internaționali, care să ofere membrilor MAVIS oportunitatea de a începe testarea pe animale a dispozitivului.

Finanțarea necesară pentru dezvoltarea, în continuare, a prototipului s-ar ridica la câteva sute de mii de dolari, a mai precizat Alexandru Pleșoianu: ”Ce înseamnă asta pentru noi? Înseamnă că avem curaj să mergem mai departe și să mergem într-un alt ritm, să dezvoltăm o echipă pe lângă echipa de voluntari, de studenți, să dezvoltăm o echipă profesionistă care să lucreze 8 ore pe zi la acest proiect și astfel să multiplicăm forțele și să reducem timpul în care vom ajunge la un produs medical. Formarea acestei echipe profesioniste este un obiectiv vital pentru a dezvolta mai departe ca și produs medical. Din punct de vedere al dezvoltării produsului, vizăm să ajungem la testele pe animale în anul următor și pentru aceasta, trebuie să ridicăm o finanțare care s-ar putea să ajungă în zona de câteva sute de mii de dolari.”

Reprezentantul din partea studenților a echipei Mavis, bioinginerul Vlad Onceanu a declarat că începând de anul viitor se vor axa pe testele pe animale:

”Următoarea etapă ar fi testele pe sânge și după aceasta vor urma testele pe animale. Fiecare din aceste etape sunt destul de constisitoare din punct de vedere material, din cauza că ai nevoie de specialiști și de o echipă întreagă de doctori și de cadre pregătite pentru a face aceste teste. Provocarea mare este să găsim colaboratori, să găsim un centru în care putem să testăm pe animale.”

Echipa studenţească MAVIS a obţinut, săptămâna trecută, distincţia pentru cel mai avansat prototip de inimă artificială, la finala mondială a Heart Hackathon 2026. În ultimii cinci ani, studenții ieșeni au obținut numeroase premii la evenimente de profil din Statele Unite și Europa.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)