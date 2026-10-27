Antreprenori, creatori și lideri de comunități, invitați la o întâlnire neconvențională în județul Iași

Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2026, 14:37

Pe 14 noiembrie, la Strunga Winery, are loc prima ediție a neconferinței UMANI, un eveniment atipic, care își propune să aducă împreună 50 de oameni schimbă-lume, care schimbă în bine locurile în care trăiesc.

Evenimentul este dedicat antreprenorilor, creatorilor, intraprenorilor, liderilor de comunități, profesioniștilor și inițiatorilor de proiecte, indiferent de etapa în care se află.

Neconferința UMANI propune un format participativ, în care cei prezenți nu vor sta spectatori, ci vor contribui activ devenind resursă pentru ceilalți.

Evenimentul va include conversații facilitate, întâlniri în grupuri mici, experiențe practice și dialoguri cu invitați care vor împărtăși nu doar realizările, ci și provocările, alegerile și lecțiile învățate.

Conversațiile neconferinței vor explora patru teme:

* Identitate: Cine ești și, mai ales, cine nu ești? Cum construiești ceva care să te reprezinte?

* Familie și comunitate: Cine te sprijină? La cine apelezi și cum găsești oamenii potriviți alături de care să crești?

* Claritate și prioritizare: Ce merită făcut, care este următorul pas și la ce trebuie să renunți?

* Schimbare și transformare: Ce trebuie să schimbi în tine sau în ceea ce construiești pentru a putea merge mai departe?

Dincolo de discuții, organizatorii își propun să creeze contexte în care participanții să descopere perspective noi, să găsească răspunsuri la întrebările care îi preocupă și să construiască relații care pot continua după eveniment.

Masa de prânz nu este doar o pauză în program, ci devine parte din experiența neconferinței UMANI.

Participanții se vor așeza la o masă lungă, cu preparate din bucătăria cramei Strunga, unde conversațiile vor continua firesc.

Alegerea Strunga Winery ca loc al primei ediții reflectă dorința organizatorilor de a crea o experiență apropiată, într-un cadru care încurajează întâlnirile și conversațiile autentice.

„Am întâlnit de-a lungul timpului mulți oameni care construiesc lucruri valoroase în colțul lor de lume. Oameni cu idei, curaj și inițiativă, dar care uneori duc prea multe singuri. Ne-am întrebat ce s-ar întâmpla dacă i-am aduce împreună, nu doar să asculte povești, ci să învețe unii de la alții, să se sprijine și să descopere ce pot face mai departe. Așa s-a născut neconferința UMANI”, explică Valentin și Ana-Maria Țoc, fondatorii UMANI.

Participare și înscrieri

Prima ediție a neconferinței UMANI va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie 2026, de la ora 10:00, la Strunga Winery, județul Iași, și este limitată la 50 de participanți, pentru a păstra caracterul personal și participativ al experienței.

Participarea se face pe bază de bilet, în limita locurilor disponibile.

Mai multe informații: www.umani.ro/neconferinta