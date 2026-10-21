Iași, 23 oct, ora 19, în Concertul Filarmonicii Moldova, laureatul Concursului Enescu 2026, violonistul Francesco Papa

Ajunge la Iași Francesco Papa, laureat cu Premiul al II-lea și Premiul Ștefan și Valentin Gheorghiu pentru cea mai bună interpretare a unei Sonate de George Enescu în Concursul Internațional George Enescu 2026

Publicat de dvlad, 21 octombrie 2026, 15:40



Vineri, 23 octombrie 2026 (Ora 19:00) – Casa de Cultură a Studenților

Orchestra Simfonică va evolua sub bagheta dirijorului Sander Teepen. Invitatul special al serii este violonistul Francesco Papa, laureat al prestigiosului Concurs Internațional „George Enescu” 2026.

În program:

Jean Sibelius – Vals trist, op.44

Jean Sibelius – Concertul pentru vioară și orchestră în re minor, op. 47

Solist: FRANCESCO PAPA – vioară

Piotr Ilici Ceaikovski – Simfonia nr. 6, op. 74, Patetica

Francesco Papa, laureat cu Premiul al II-lea și Premiul Ștefan și Valentin Gheorghiu pentru cea mai bună interpretare a unei Sonate de George Enescu

Francesco Papa este născut la 25 mai 2006 și studiază la Conservatorio Statale di Musica „Santa Cecilia” din Roma, iar anual urmează cursul susținut de Silvia Marcovici la Accademia Perosi din Biella.

La o vârstă foarte fragedă, a deținut rolul de concertmaestru în „Juniorchestra” a Accademiei Nazionale di Santa Cecilia din Roma, obținând o bursă după ce s-a clasat pe primul loc în ierarhia de merit a întregii orchestre.

În septembrie 2022, i-a fost acordată în unanimitate prestigioasa bursă „Maura Giorgetti”, oferită de Filarmonica Teatrului La Scala din Milano pentru a sprijini formarea muzicală a tinerilor instrumentiști talentați.

În iulie 2023, a câștigat, de asemenea, o bursă la Academia Internațională de Vară a Universității Mozarteum din Salzburg.

În calitate de solist, a susținut numeroase concerte în Italia și în străinătate.

Recent, a concertat alături de Orchestra della Toscana și de Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești, sub bagheta dirijorului Cristian Spătaru.

În februarie 2024, a fost selectat de Conservatorio Statale di Musica „Santa Cecilia” pentru a evolua ca solist în cadrul serii dedicate memoriei lui Felix Ayo, iar în mai 2024 a susținut un recital la Salle multiculturelle de Técou, în Franța.

Iată lucrările interpretate de Francesco Papa în cadrul Concursului Internațional George Enescu:

Prima etapă

S. Bach – Adagio și Fugă din Sonata nr. 1 în sol minor pentru vioară solo, BWV 1001

A. Mozart – Concertul pentru vioară nr. 3 în sol major, K. 216 (prima parte, cu cadență)

Niccolò Paganini – Capriciul în la minor, op. 1, nr. 24

A doua etapă

Vlad Maistorovici – „B.A.C.H.”, Passacaglia pentru vioară solo

Ludwig van Beethoven – Sonata pentru vioară nr. 2 în la major, op. 12

Franz Waxman – „Carmen-Fantasie”

Semifinală

George Enescu – „Ménétrier” din suita „Impressions d’enfance”, op. 28 (menestrelul, lăutarul)

César Franck – Sonata pentru vioară în la major

George Enescu – Sonata pentru vioară nr. 2 în fa minor, op. 6

Camille Saint-Saëns Introducere și Rondo Capriccioso în la minor op. 28

Finală

Piotr Ilici Ceaikovski Concertul pentru vioară în re major op. 35

Dirijorul olandez SANDER TEEPEN, unul dintre răsfățații scenelor românești de muzică clasică, își începe prezentarea cu un citat celebru de Ludwig van Beethoven: „Să cânți o notă greșită este nesemnificativ; să cânți fără pasiune este de neiertat”

Ce face ca lucrul cu dirijorul Sander Teepen să fie o experiență atât de specială? Cum reușește să rămână el însuși și ce anume îi determină pe muzicieni și pe membrii orchestrelor să îi aprecieze atât de mult metoda și rezultatele?

Sander Teepen inspiră și creează conexiuni! El știe cum să transmită dragostea sa pentru muzică atât muzicienilor, cât și publicului, printr-o energie stimulatoare. Sander îi motivează pe interpreți să-și depășească propriile limite. Datorită stilului său de lucru spontan și prietenos, dublat de o pregătire temeinică, el creează o atmosferă în care orchestra și soliștii pot atinge un nivel de excelență. Considerat un talent promițător, el este apreciat pentru deschiderea sa, precum și pentru maniera pozitivă și plină de respect în care conduce repetițiile.

Sander Teepen s-a născut în Deurne (Țările de Jos, 1981), într-o familie de muzicieni. A început să cânte la oboi la vârsta de 8 ani, continuându-și ulterior studiile la Conservatorul Fontys, sub îndrumarea lui Herman Vincken.

Sander a fost rapid captivat de arta dirijatului. A urmat cursuri de dirijat cu Jan Stulen, Otto Tausk, Jac van Steen și alții. De asemenea, a participat la cursuri de măiestrie susținute de Jorma Panula, Paavo Järvi, Neeme Järvi și Leonid Grin.

„Pe lângă talentul său tehnic de dirijor, posedă și o mare empatie față de cei din jur. Le oferă încredere celor cu care lucrează și dispune de o sursă aparent inepuizabilă de energie pozitivă.”

– André Heuvelman, (fost) trompetist solo, Orchestra Filarmonică din Rotterdam

„În proiectele în care am colaborat, energia imensă și umorul lui Sander au fost extrem de inspiraționale. În plus, pentru un solist este întotdeauna un sentiment minunat să descopere că dirijorul posedă calități tehnice și muzicale care îi permit să facă, aproape la propriu, tot ceea ce își dorește.”

– Perry Hoogendijk, tubist solo, Orchestra Regală Concertgebouw

Începând cu anul 2012, Sander a participat la diverse concursuri de dirijat, obținând numeroase premii. De exemplu, în 2012 a câștigat concursul de dirijat organizat de Orchestra Simfonică MAV din Budapesta; în 2013 a obținut un premiu în cadrul concursului de dirijat „Blue Danube Opera”; în 2014 a primit „Premiul Filarmonicii George Enescu” la concursul de dirijat „Jeunesses Musicales” din București, iar în 2015 a ocupat locul al doilea la concursul de dirijat „Blue Danube Opera”.

În 2018, a fost asistent în cadrul producției „Olandezul zburător” (Der fliegende Holländer) la Opera Itinerantă din Țările de Jos (Dutch Touring Opera) și a primit prestigioasa bursă pentru dirijori acordată de fundația „Het Kersjes Fonds”. Între 2018 și 2022, Sander a activat ca dirijor asistent al Orchestrei Filarmonice Radio din Țările de Jos. Din 2020, colaborează cu Conservatorul Codarts din Rotterdam, în cadrul departamentului de dirijat orchestră.

În ultimii ani, Sander a activat ca dirijor invitat alături de:

Orchestra Filarmonică Radio din Țările de Jos, Orchestra Regală Concertgebouw, Opera Zuid, Orchestra Filarmonică din Haga, Orchestra Filarmonică din Rotterdam, Orchestra Metropole

Phion, Orchestra din Gelderland și Overijssel, Orchestra Simfonică a Țărilor de Jos de Nord Philzuid, Filarmonica Banatul din Timișoara, Opera Antonín Dvořák din Ostrava, Filarmonica de Stat Slovacă din Košice, Orchestra Simfonică Regală din Bangkok (Tailanda), Filarmonica Moldova din Iași, Nordwestdeutsche Philharmonie, Württembergische Philharmonie Reutlingen