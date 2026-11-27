Expoziția „Reflexii și tușe în apă”, la Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași

Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași vă invită sâmbătă, 28 noiembrie 2026, ora 13:00, la vernisajul expoziției „Reflexii și tușe în apă” al artistei plastice și poetei Doina Codreanu, găzduită la Galeriile „Dumitru I. Grumăzescu”, din Str. Lăpușneanu nr. 24.

Evenimentul propune o întâlnire cu universul artistic al autoarei, în care culoarea, sensibilitatea și expresivitatea plastică se împletesc cu dimensiunea poetică, conturând o perspectivă personală asupra lumii și a artei plastice.

Programul manifestării va include și două momente culturale speciale: Vernisajul expoziției: „Reflexii și tușe în apă” – expoziție de acuarele, prezentată de prof. dr. Constantin Tofan și artista plastică Silvia Anton, în calitate de curator.

Lansare de carte: „Anatomia unui vis dizolvat” – lansare de carte-album, prezentată de scriitorul Paul Gorban.

Evenimentul va fi moderat de dr. Aurica Ichim și va fi completat de momente artistice susținute de soprana Cristina Grigoraș, de la Opera Națională Română Iași, și de Laurian George Gavril, elev al Colegiului de Artă „Octav Băncilă”, la clarinet.

(Comunicat Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași)