Filarmonica MOLDOVA invită publicul la concertele din 26, 27 și 28 noiembrie 2026 – 3 Vino la Palas să aprindem luminile de Crăciun

Publicat de dvlad, 25 noiembrie 2026, 18:09



Vino la Palas să aprindem luminile de Crăciun

SÂMBĂTĂ, 28 noiembrie 2026, de la ora 18:00, Atrium Palas Mall devine scena unei seri de excepție, în care eleganța muzicii clasice întâlnește magia sărbătorilor de iarnă.

Alături de Orchestra Simfonică și Corul academic „Gavriil Musicescu” ale Filarmonicii „Moldova” Iași, te invităm să pășești într-o poveste de suflet.

Sub bagheta rafinată a dirijorului RADU POSTĂVARU, fiecare acord va încălzi inimile și va aduce mai aproape spiritul autentic al Crăciunului.

Dirijor cor: CONSUELA RADU-ȚAGA

Într-un decor feeric, alături de cei dragi, vom da împreună semnalul începerii celui mai așteptat sezon al anului, lăsând lumina și muzica să ne inspire.

INTRAREA LIBERĂ!