Filarmonica MOLDOVA invită publicul la concertele din 26, 27 și 28 noiembrie 2026 – 1

Publicat de dvlad, 25 noiembrie 2026, 18:03



JOI, 26 noiembrie 2026 (Ora 19:00) – Sala „Henri Coandă” Palatul Culturii Iași

CONCERT CORAL – DE LA JAZZ LA BROADWAY

Vă invităm la o seară muzicală plină de energie, rafinament și culoare, alături de Corul academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii „Moldova” din Iași.

Sub bagheta dirijoarei CONSUELA RADU-ȚAGA și acompaniat la pian de Ciprian Ciotloș, corul vă propune un program spectaculos, ce reunește lucrări celebre semnate de:

Hawley Ades

Anita Kerr

Leonard Bernstein / Mac Huff

Richard Rodgers / Clay Warnick

George Gershwin / Clay Warnick

La acest eveniment, intrarea publicului este LIBERĂ !