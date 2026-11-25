Filarmonica MOLDOVA invită publicul la concertele din 26, 27 și 28 noiembrie 2026 – 1
Publicat de dvlad, 25 noiembrie 2026, 18:03
JOI, 26 noiembrie 2026 (Ora 19:00) – Sala „Henri Coandă” Palatul Culturii Iași
CONCERT CORAL – DE LA JAZZ LA BROADWAY
Vă invităm la o seară muzicală plină de energie, rafinament și culoare, alături de Corul academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii „Moldova” din Iași.
Sub bagheta dirijoarei CONSUELA RADU-ȚAGA și acompaniat la pian de Ciprian Ciotloș, corul vă propune un program spectaculos, ce reunește lucrări celebre semnate de:
Hawley Ades
Anita Kerr
Leonard Bernstein / Mac Huff
Richard Rodgers / Clay Warnick
George Gershwin / Clay Warnick
La acest eveniment, intrarea publicului este LIBERĂ !