Concert caritabil ARTIȘTI PENTRU O VOCE

Publicat de Lucian Bălănuţă, 24 noiembrie 2026, 15:03

Zeci de artiști din România și Republica Moldova se vor reuni miercuri, 25 noiembrie, la Iași, în cadrul unui concert caritabil organizat pentru a o sprijini pe Andra Dan, profesor de canto, diagnosticată cu cancer.

Intitulat „Artiști pentru o voce”, evenimentul va avea loc de la ora 18:00, în Sala Eminescu a Hotelului Traian.

Artista are nevoie de sprijin financiar pentru intervenția chirurgicală pe care o va urma după încheierea tratamentului cu chimioterapie.

Pe scenă vor urca zeci de interpreți, elevi, studenți și profesori, într-un program muzical care va reuni jazz, muzică lăutărească, folclor autentic, pop românesc și internațional, dar și cântece de iarnă și colinde.

Atmosfera va fi completată de momente de dans contemporan, iar acompaniamentul muzical va fi asigurat de trei formații: Music&Friends by Aurelian, Jazz ’N Mahala și IA ȘI Tarafu’.

Concertul este organizat de grupul TryA, implicat în proiecte culturale și caritabile.

Organizatorii precizează că toate fondurile rămase după acoperirea cheltuielilor evenimentului vor fi transferate transparent în contul Andrei Dan.

Evenimentul își propune să transforme solidaritatea comunității artistice într-un sprijin concret pentru colega lor, într-un moment dificil al vieții acesteia.