Școala din Rădești, județul Galați, exemplu de bune practici în comunitate. Profesorul Cătălin Nicolae Porumb, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 noiembrie 2026, 11:05



Omul care aduce vestea

Școala din Rădești, județul Galați, drag de educație și de copii, exemplu de bune practici în comunitate

Școala din Rădești reușește să atragă fonduri pentru proiecte diverse.

Dascălii, alături de întreaga comunitate, părinții și instituțiile locale, reușesc să le ofere copiilor toate condițiile pentru dezvoltare.

De la dansuri populare până la bibliotecă proprie, club de robotică și încercări de stație radio, elevii rădeșteni primesc provocările atât de necesare pentru a prinde încredere în propriile forțe.

Școala Gimnazială nr.1 din Rădești este prima școală strategică Teach for Romania din țară.

Profesorul Cătălin Nicolae Porumb, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

(Radio Iași/ Adina Șuhan)