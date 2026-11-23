(AUDIO) Părintele Radu Sever Ungureanu, într-un dialog de suflet: două cărți, două universuri spirituale și mărturisiri în exclusivitate la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 noiembrie 2026, 07:49

La Iași, în ziua de 19 octombrie 2026, începând cu ora 13, în incinta Galeriei de Artă „Absida”, au fost prezentate cărțile: CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU.

Prozatorul (Editura Junimea, Iași, 2026), de Livia Ciupercă și Credință și Necredință (Editura PIM, Iași, 2026), de Calistrat Robu, Romeo Romila, Mircea Țâmpău și Corina Matei Gherman.



Înaintea lansării celor două volume, am invitat la dialog pe părintele Radu Sever Ungureanu și, pe scurt, am aflat povestea acestora; vă invit să ascultați, cu atenție, dialogul cu interlocutorul nostru, pentru că – în exclusivitate – ne sunt oferite informații despre două produse editoriale foarte interesante.

Interviul postat îl difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN