Preţurile la carburanţi îşi continuă trendul descrescător

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 noiembrie 2026, 06:27 / actualizat: 23 noiembrie 2026, 7:29

Preţurile la carburanţi îşi continuă trendul descrescător, mai accentuat în cazul benzinei, ajuns la o valoare medie de 9 lei şi 8 bani pe litru.

În acelaşi timp, preţul mediu al motorinei este de 10 lei şi 53 de bani, în scădere cu aproape 20 de bani faţă de valoarea atinsă la începutul săptămânii trecute.

În Bucureşti, un litru de benzină standard se vinde cu preţuri între 9 lei şi 5 bani şi 9 lei şi 12 bani, în timp ce motorina standard se comercializează cu preţuri între 10 lei şi 51 de bani şi 10 lei şi 57 de bani pe litru.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)