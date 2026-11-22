Negocierile pentru salariul minim s-au încheiat fără un acord

Publicat de Andreea Drilea, 22 noiembrie 2026, 08:37

Cele mai recente negocieri pe tema salariului minim purtate între ministrul Muncii, sindicate și patronate s-au încheiat fără un acord.

În timp ce sindicaliștii cer majorarea salariului minim la 4.800 de lei brut și amenință cu proteste, mediul de afaceri susține că nu își permite această creștere, iar autoritățile avansează soluția reducerii taxării pe muncă.

O decizie ar putea fi luată la mijlocul lunii decembrie.

În cadrul discuțiilor, patronatele au propus fie înghețarea salariului minim la valoarea din prezent de 4.325 de lei, fie o creștere de doar 175 de lei brut, pe motiv că situația economică actuală nu le permite să suporte o majorare a cheltuielilor salariale.

Pe de altă parte, sindicatele au cerut majorarea salariului minim brut la 4.800 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027.

Președintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a declarat că vor avea loc proteste în cazul în care salariul minim va fi înghețat anul viitor.

Bogdan Hossu: /Poziţia/ sindicală este că ar trebui să fie cel puțin 4.800 de lei. Patronatele au venit cu trei variante diferite legate de acest lucru, cu reducerea impozitării, neaplicarea de la 1 ianuarie și o valoare mai mică a salariului minim pe economie garantat în plată. Ei au propus de la înghețare până la 4.500.

La rândul său, ministrul Muncii, Florin Manole, a subliniat că toate propunerile aflate pe masă, creșterea, înghețarea, reducerea impozitării sau reconfigurarea contribuțiilor, urmează să fie analizate în următoarele două săptămâni.

Florin Manole: Propunerea comună a confederațiilor sindicale, pentru un salariu minim brut de 4.800 de lei. Patronatele sunt în favoarea opririi creșterii salariului minim, cel puțin pentru începutul anului următor. Varianta ideală pentru mine și cred că și pentru Guvern ar fi să susținem o soluție consensuală găsită împreună de sindicate și patronate.

Ultima creștere a salariului minim brut pe țară a avut loc la 1 iulie 2026.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro