(AUDIO) „Cenușăreasa” de Rossini, premieră la Opera Națională Română din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 21 noiembrie 2026, 10:31

Opera Națională Română din Iași prezintă, în acest sfârșit de săptămână, premiera spectacolului „Cenușăreasa”, de Gioachino Rossini.

Piesa a fost scrisă în urmă cu peste două sute de ani și a avut premiera pe 25 ianuarie 1817, la Roma. După „Bărbierul din Sevilla”, este cea mai cunoscută piesă a celebrului compozitor italian și se situează pe locul 20 în clasamentul mondial al celor mai interpretate opere.

Regizorul Cristi Avram a subliniat că opera „Cenușăreasa” este inspirată după basmul cu același nume și este pentru prima dată, după 1990, când este pusă în scenă la Iași: ”Cenuşarea asta este un basm, însă varianta lui Rossini depăşeşte puţin graniţele sau, dacă vrem, capătă o dimensiune imediată a vieţii imediate, în care a dispărut magicul, el fiind înlocuit de bunătate. Aşadar, zâna se transformă în Alidoro, iar magicul e, de fapt, în interiorul fiecăruia dintre noi. Este o lecţie pentru oamenii mari mai degrabă decât pentru cei mici. Pe cei mici îi invităm să descopere similitudinile între Rossini şi povestea pe care deja o cunosc, iar pe cei mari îi invităm să descopere ce au pierdut poate, odată cu trăcerea timpului.”

La rândul său, mezzosoprana Maria Miron Sîrbu, a arătat că partitura folosește particularități ale vocilor rossiniene: ”Partitura este destul de colorată, să spunem așa, există foarte multe agilități, ceea ce este o particularitate a vocilor rossiniene. Există și această balanță între linia melodică și poveste, nu e nimic ieșit din context. Există într-adevăr aceste dificultăți, nu toată lumea este abilă în a interpreta partiturile lui Rossini.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)