(AUDIO) Studenții ieșeni au protestat în această seară față de subfinanțarea sistemului de educație

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 noiembrie 2026, 19:39

Aproximativ 100 de tineri din centrul universitar Iași au protestat în această seară, timp de două ore, în Piața Națiunii, din fața Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”.

Principala revendicare a vizat creșterea fondurilor alocate educației și cercetării. Totodată, protestatarii au cerut diminuarea cheltuielilor destinate înarmării.

La manifestație au existat însă și opinii divergente. O parte dintre studenții prezenți au susținut, din contră, că bugetul Ministerului Apărării Naționale trebuie majorat, invocând contextul geopolitic actual și situația de la granițele României.

Constantin Mihai a stat de vorbă cu câțiva dintre tineri:

–Ne dorim ca tratamentul guvernului și al clasei politice să nu mai fie unul de bătaie de joc cu privire la sistemul educațional, la cultură, la cercetare și ca, de fiecare dată când se ajunge la o situație economică mai complicată, precum o criză economică, primul domeniu afectat să nu fie cel al educației, al cercetării și al culturii, ci noi să prioritizăm și să promovăm mai mult aceste domenii, pentru că sunt extrem, extrem de importante pentru noi.

Reporter: Din punctul tău de vedere, care ar fi revendicările și ce sperați să obțineți?

–Vrem să obținem un buget mai mare al educației, vrem să obținem universități românești cât mai performante, ca studenții, absolvenții care ies de pe băncile școlii să fie competitivi pe piața internațională, vrem să fim pregătiți să putem supraviețui viitorului incert pe care o să-l trăim și vrem să ne fie bine.

-Au și o Lege din 2011, Legea 1/2011 a educației, care spune că trebuie să se aloce 6% din PIB pentru educație și 1% pentru cercetare, acestea ar fi niște lucruri necesare. Avem niște statistici dezastruoase în educație în România: unul din patru nu ajunge să-și dea bacalaureatul, unul din doi nu înțelege ce citește, nu are competențe la matematică, deci ar fi nevoie majoră de investiții în educație.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)