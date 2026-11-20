(AUDIO) Neamţ: Au fost confirmate încă trei focare de rabie la bovine, în localităţile Davideni, Almaş şi Vădurele

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 noiembrie 2026, 13:20

Alte trei focare de rabie la bovine au fost confirmate în judeţul Neamţ, în localităţile Davideni, Almaş, Vădurele din comunele Ţibucani, Gârcina, respectiv, Cândeşti.

Centrul Local de Combatere a Bolilor a aprobat planurile de măsuri, elaborate de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Astfel au fost stabilite zone de protecție la nivelul exploatațiilor afectate și zone de supraveghere care includ localitățile în cauză și fondurile cinegetice aferente.

Principalele măsuri vizează identificarea animalelor care ar fi putut intra în contact cu cele infectate şi supravegherea sanitar-veterinară a animalelor care pot contacta virusul.

De asemenea, persoanele sunt atenționate să nu intre în contact cu animalele afectate, iar în cazul infectării să se adreseze Centrului Antirabic Neamț, după cum atrage atenția și prefectul Vlad Grigorean.

Vlad Grigorean: Rugăm locuitorii județului Neamț să evite contactul cu animalele sălbatice sau cu cele care manifestă un comportament neobișnuit, să respecte obligațiile privind vaccinarea antirabică a animalelor de companie și să anunțe imediat medicul veterinar în cazul oricărei suspiciuni de îmbolnăvire. În situația unei mușcături, zgârieturi sau a unui posibil contact infectant, este necesară prezentarea de urgență la medic. Instituția Prefectului județului Neamț, împreună cu instituțiile responsabile, urmărește aplicarea măsurilor aprobate și evoluția situației epidemiologice din zonele afectate. Gestionarea eficientă a acestor focare presupune intervenție coordonată, responsabilitate instituțională și colaborarea cetățenilor cu autoritățile competente.

Măsurile de control se aplică pentru o perioadă de minimum 30 de zile, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice.

Reamintim că în urmă cu câteva zile, au fost confirmate alte două cazuri, în localităţile Tazlău – comuna Tazlău şi Socea din comuna Rediu. (Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO radioiasi.ro)