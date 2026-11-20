Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2026, 09:45

UPDATE – În contextul avertizării meteorologice COD ROȘU de vânt, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea au intervenit pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase.

Astfel, în comuna Soveja, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Soveja, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Soveja, au acționat pentru degajarea a doi arbori căzuți.

În orașul Odobești, s-a intervenit pentru degajarea unui element de acoperiș desprins. La fața locului au acționat o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Odobești.

De asemenea, în orașul Panciu, o autospecială din cadrul Stației de Pompieri Panciu și o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime din cadrul Secției de Pompieri Adjud au intervenit pentru îndepărtarea unui element de acoperiș desprins.

La ora 09:00, la nivelul județului Vrancea, 16 localități din comunele Jitia, Vintileasca, Soveja, Vidra, Jariștea și Movilița erau afectate de întreruperi în alimentarea cu energie electrică, fiind afectați 3.801 consumatori.

Echipele operatorului de distribuție intervin pentru remedierea defecțiunilor și reluarea alimentării cu energie electrică.

Recomandăm cetățenilor să manifeste prudență, să evite deplasările în apropierea arborilor și a elementelor de construcție care pot fi dislocate de vânt și să respecte recomandările autorităților.

Pentru informații despre comportamentul în situații de urgență, accesați platforma www.fiipregatit.ro.