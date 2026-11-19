Cod roșu de vânt în zona montană și în județul Vrancea

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 noiembrie 2026, 15:51



COD ROȘU

Interval de valabilitate: 20 noiembrie, ora 1 – 20 noiembrie, ora 10

Fenomene vizate și zone afectate:

intensificări puternice și susținute ale vântului în județul Vrancea, precum și în zona de munte a județelor Suceava, Neamț, Bacău la altitudini de peste 1200 m

Vor fi intensificări puternice și susținute ale vântului, pe arii extinse în județul Vrancea, cu viteze de peste 90 km/h, iar în zona de munte la altitudini de peste 1200 m, cu viteze de peste 120…140 km/h.

În același interval se mai activează un cod portocaliu pentru jumătatea de vest a României și unul galben pentru restul țării.

Vineri peste zi vor fi în vigoare și alte alerte, cod portocaliu și galben de vânt, pentru cea mai mare parte a teritoriului, cu excepția vestului și a zonei de vest a Munteniei.