Drumul Expres Suceava – Botoșani, fără indicatori tehnico-economici aprobați. Apel la mobilizarea instituțiilor

Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2026, 11:16

Prefectul Dan Șlincu la dezbaterea de mediu pentru DEx Botoșani – Suceava: „Trebuie să ridicăm serios tempoul, pentru ca până la finalul anului viitor să avem indicatorii aprobați”.

Miercuri, 18 noiembrie 2026, la Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, a avut loc dezbaterea publică privind Raportul privind Impactul asupra Mediului (RIM) și Studiul de Evaluare Adecvată (SEA) pentru proiectul „Drum Expres A7 – Suceava – Botoșani”, derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

La eveniment a participat și Dan Șlincu, prefectul județului Botoșani, care a subliniat importanța strategică a acestei investiții, atrăgând totodată atenția asupra necesității accelerării etapelor administrative rămase.

„Mă bucur că am ajuns la acest moment important pentru cel mai așteptat proiect de infrastructură rutieră al județului nostru, drumul care va lega Botoșaniul de rețeaua de mare viteză a României. Trebuie însă să fim realiști: există întârzieri mari față de graficul asumat la semnarea contractului. Din acest motiv, nu avem încă indicatorii tehnico-economici în baza cărora să fi obținut finanțarea pe actualul Program Transport, care se încheie anul viitor. Din păcate, acest exercițiu financiar este deja istorie pentru acest proiect”, a declarat prefectul Dan Șlincu.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu a făcut un apel la mobilizare către toate instituțiile implicate, astfel încât documentația să fie matură până la deschiderea viitoarei linii de finanțare.

„Tocmai de aceea, trebuie să ridicăm serios tempoul și să trecem cât mai repede prin toate etapele birocratice rămase. Dacă ne mobilizăm cu toții, până la finalul anului viitor putem avea indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărâre de Guvern și, de ce nu, chiar proiectul tehnic gata, astfel încât să fim pregătiți pentru noul exercițiu financiar. Sper că au fost depășite toate problemele legate de mediu, de patrimoniul cultural și de coexistența traseului cu parcul eolian de la Vlădeni”, a mai spus Dan Șlincu.

Dezbaterea publică de la Ipotești reprezintă ultima etapă de consultare a populației înainte de emiterea Acordului de Mediu de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, document indispensabil pentru finalizarea Studiului de Fezabilitate.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO Institutia Prefectului Botoșani)