Conferințele Dilema revin la UAIC, în perioada 19–21 noiembrie 2026

Publicat de Andreea Drilea, 12 noiembrie 2026, 05:31 / actualizat: 12 noiembrie 2026, 6:35





Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează, pentru al doilea an consecutiv, Conferințele Dilema, eveniment care revine la Iași pentru a treia oară. Ediția din acest an se va desfășura în perioada 19–21 noiembrie 2026, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a UAIC, și va avea ca temă imaginea, sub titlul „… și restul e imagine”.

Tema va fi abordată din perspective diverse, de la imaginea sinelui și reprezentarea României în lume, până la relația dintre imaginea statică și cea în mișcare, rolul artelor vizuale în interpretarea realității și locul imaginii în fundamentarea civilizației contemporane.

La această ediție vor susține conferințe Adrian Papahagi, Teodor Baconschi, Oliv Mircea, Sorin Neamțu, Cristi Puiu, Sever Voinescu și Horia-Roman Patapievici.

Programul Conferințelor Dilema la UAIC

Joi, 19 noiembrie

Ora 18.00 – Adrian Papahagi: „Imagini ale sinelui la Shakespeare (și nu numai)”

Ora 19.30 – Teodor Baconschi: „Obsesia «imaginii» între țara reală și cea închipuită”

Vineri, 20 noiembrie

Ora 18.00 – Oliv Mircea: „Cîteva fețe ale imaginii: Prolog, «Însemnări» 2026”

Ora 19.30 – Sorin Neamțu în dialog cu Cristi Puiu: „Metafora e doar o consecință”

Sâmbătă, 21 noiembrie

Ora 18.00 – Sever Voinescu: „O imagine a nevăzutului – Francisco de Zurbarán”

Ora 19.30 – Horia-Roman Patapievici: „O civilizație a cuvântului, a faptei și a imaginii”

Intrarea la toate evenimentele din program este liberă, în limita locurilor disponibile.

Organizator: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Parteneri principali: Primăria Municipiului Iași și European Campus of City-Universities.

Sponsori: Transgaz și Raiffeisen Bank.

Proiect realizat de Dilema, Grupul pentru Management și Mediere Culturală și Prietenii Dilemei, cu sprijinul partenerului Cărturești.