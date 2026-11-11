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(AUDIO) Bacău: Peste trei mii de persoane din mediul rural au fost evaluate gratuit pentru riscul de diabet de tip 2 și afecțiuni cardiovasculare printru-un model european

(AUDIO) Bacău: Peste trei mii de persoane din mediul rural au fost evaluate gratuit pentru riscul de diabet de tip 2 și afecțiuni cardiovasculare printru-un model european
11 noiembrie 2026, 15:47


Peste trei mii de persoane din mediul rural au fost evaluate gratuit pentru riscul de diabet de tip 2 și afecțiuni cardiovasculare.

Intervențiile, desfășurate în județele Bacău, Bihor și Călărași, au fost derulate prin modelul european de screening comunitar JACARDI.

Direcția de Sănătate Publică Bacău a prezentat bilanțul primelor opt luni ale anului 2026.

Cu detalii, Ana Ilie, de la Radio România Bacău: Bilanțul anunțat pentru perioada ianuarie-august 2026 arată că asistenții medicali comunitari au depășit ținta propusă. Acțiunile s-au desfășurat în localități din județul Bacău, Bihor și Călărași. Oamenii au beneficiat de măsurarea glicemiei, a colesterolului, a trigliceridelor, a tensiunii arteriale și a indicilor corporali. Din totalul celor evaluați , aproape 2800 au primit consiliere pentru un stil de viață sănătos, iar peste 1200 au fost îndrumați către cabinetele medicale pentru investigații suplimentare, autoritățile subliniind importanța vitală aa prevenției în comunitățile rurale.

(Radio România Bacău/ Ana Ilie/ FOTO Jacardi România)

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