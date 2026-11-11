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G-FEST aduce 15 standuri interactive la Iulius Mall: trei zile pline de activități și demonstrații pentru tineri

G-FEST aduce 15 standuri interactive la Iulius Mall: trei zile pline de activități și demonstrații pentru tineri

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 06:17

Viața de elev sau student nu înseamnă doar ore, proiecte și examene, ci și experiențe prin care îți descoperi pasiunile, cunoști oameni cu interese comune și înveți lucruri noi. Tocmai astfel de activități și oportunități de implicare vor fi în prim-plan la G-FEST – Festivalul de Educație Non-formală, care are loc între 11 și 13 noiembrie, la Iulius Mall Iași. Timp de trei zile, între orele 16:00 și 19:00, 15 organizații, asociații și cluburi studențești îi așteaptă pe tineri cu standuri interactive, demonstrații și activități din domenii precum arta, sportul, știința, cultura și voluntariatul.

De la experimente de chimie și activități creative, până la demonstrații sportive și inițiative de voluntariat, G-FEST propune, pe parcursul celor trei zile, un traseu prin care participanții pot explora diferite domenii și pot afla cum se pot implica în comunitățile care îi reprezintă. Printre organizațiile prezente se numără Asociația Studenților Chimiști Ieșeni (ASCIS), coordonatoarea festivalului, care pregătește experimente interactive, Asociația Studenților Matematicieni, Asociația Studenților Fizicieni (ASFIZ) și Asociația Studenților de la Geografie și Geologie, care aduc în prim-plan știința și curiozitatea de a descoperi lumea.

„Vrem ca fiecare tânăr care trece prin G-FEST să plece nu doar cu informații despre un club sau o organizație, ci cu ideea clară că există un loc în care își poate pune în valoare pasiunile. Educația non-formală înseamnă experiențe, relații și curajul de a încerca ceva nou”, a declarat Roxana Ciorteanu, Președinte al Asociației Studenților Chimiști Ieșeni (ASCIS).

Cei interesați de artă, cultură și exprimare creativă vor putea cunoaște ARTIUM – Asociația Studenților de la UNAGE Iași, Asociația Studenților Facultății de Litere și Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași, în timp ce TAZU DANCE îi invită să descopere dansul. Pentru cei pasionați de sport și provocări fizice, Street Workout Iași va prezenta beneficiile antrenamentelor în aer liber.

Voluntariatul și implicarea în comunitate nu lipsesc din program. Serviciul Voluntar de Ambulanță Iași va prezenta importanța acordării primului ajutor și a pregătirii pentru situațiile în care cineva are nevoie de sprijin, iar HESSA și Fabrica de Voluntari vor prezenta oportunitățile și inițiativele de voluntariat. Lor li se alătură Liga Studenților Constructorilor de Mașini (LSCM), Liga Studenților „ETH” și Liga Studenților de la Mecanică (LSM), care își vor prezenta activitățile și proiectele. Pentru cei ce parcurg întregul traseu, organizatorii au pregătit și un obiect-surpriză.

Departament PR

W: www.iuliusmall.com                                                                                                          E: pr@iuliusmall.com

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