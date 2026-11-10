Patru medici de la Spitalul Pantelimon, trimişi în judecată pentru că au provocat decesul unor pacienţi

Publicat de Andreea Drilea, 10 noiembrie 2026, 10:51

Patru medici de la Spitalul Clinic de Urgenţă ‘Sf. Pantelimon’ au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni de omor calificat, tentativă de omor calificat, încercarea de a determina săvârşirea unei infracţiuni, fiind acuzaţi că au provocat decesul a patru pacienţi internaţi la Terapie Intensivă, prin reducerea dozei de noradrenalină.

Este vorba de medicii Maria Miron, Mirela Păiuş, Victor Popov şi Carmen Andreea Sişu.

De asemenea, au fost trimise în judecată două asistente, Mariana Călin şi Elena Donatella Dan, acuzate de mărturie mincinoasă şi fals intelectual.

Pe 8 august 2024, Maria Miron şi Mirela Păiuş au fost arestate preventiv pentru omor calificat, însă au fost eliberate de judecători după aproximativ două săptămâni.

Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în perioada mai 2023 – aprilie 2024, mai multor pacienţi internaţi în Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic de Urgenţă ‘Sf. Pantelimon’ le-a fost redus deliberat şi fără justificare medicală tratamentul de susţinere a funcţiilor vitale, în scopul grăbirii decesului.

Acuzaţiile privesc atât intervenţiile asupra tratamentului, cât şi ascunderea acestora prin consemnări necorespunzătoare adevărului în documentele medicale.

Procurorii susţin că inculpaţii, medici specialişti Anestezie şi Terapie Intensivă, aveau, prin natura profesiei şi a funcţiei pe care o exercitau, obligaţia legală şi deontologică de a acorda îngrijiri medicale tuturor pacienţilor internaţi în secţie, indiferent de gravitatea sau de prognosticul stării lor de sănătate.

În pofida acestei obligaţii, medicii au conceput şi aplicat, în mod constant şi repetat, un mecanism prin care îi selectau din rândul pacienţilor aflaţi în îngrijirea lor pe aceia în privinţa cărora apreciau, în mod subiectiv şi fără vreun temei medical obiectiv sau vreo procedură legală de evaluare a prognosticului, că sunt lipsiţi de şanse de supravieţuire.

‘Prin acest mecanism, inculpaţii şi-au arogat, în mod nelegal şi contrar oricărei norme profesionale, puterea de a decide, în locul evoluţiei naturale a bolii şi independent de orice indicaţie medicală reală, care dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea lor va trăi şi care va muri. Odată selectat un asemenea pacient, inculpaţii recurgeau, alternativ sau cumulativ, la mai multe modalităţi de acţiune, având acelaşi scop, respectiv acela de a grăbi decesul’, explică procurorii.

În continuare, anchetatorii dezvăluie modul în care medicii au provocat moartea pacienţilor:

* O primă modalitate a constat în reducerea bruscă şi nejustificată medical a dozei de noradrenalină administrate prin injectomat, de la valori terapeutice ridicate la valori minimale, de regulă 1 ml/h, în condiţiile în care pacienţii vizaţi se aflau în stare gravă sau critică, iar substanţa era indispensabilă pentru menţinerea unei tensiuni arteriale compatibile cu viaţa.

* O a doua modalitate, aplicată în paralel sau alternativ, a constat în reducerea ratei de oxigen administrat prin intermediul ventilatorului mecanic, prin scăderea concentraţiei acestuia (FiO2) până la valoarea minimă de 21%, echivalentă aerului atmosferic, această manevră fiind susceptibilă să provoace, prin hipoxie, decesul pacientului.

* O a treia modalitate a constat în neresuscitarea pacienţilor astfel selectaţi în momentul instalării stopului cardio-respirator, în pofida obligaţiei legale de a interveni, inculpaţii lăsând decesul să survină în mod deliberat, deşi aveau, pe tot parcursul procesului fiziologic care preceda decesul, posibilitatea reală de a interveni şi de a salva viaţa pacientului.

Procurorii mai spun că, pentru a ascunde faptele astfel săvârşite şi a împiedica descoperirea lor, medicii recurgeau, în mod sistematic, la falsificarea foilor de observaţie ale pacienţilor, consemnând în cuprinsul acestora valori ale ratei de administrare a noradrenalinei sau ale altor parametri vitali care nu corespundeau realităţii, ci reflectau exclusiv indicaţiile medicale iniţiale sau valorile aşteptate, în scopul de a fi ‘acoperiţi’ în cazul unei eventuale verificări ulterioare a documentelor medicale.

‘În realizarea aceluiaşi scop, de disimulare a situaţiei reale a pacienţilor şi a tratamentului administrat, se înscrie şi practica denumită de personalul medical ‘nora pentru vizită’. Această practică consta în creşterea temporară a ratei de administrare a noradrenalinei la o valoare aparent normală, conformă cu situaţia pacientului, exclusiv pe durata vizitelor aparţinătorilor, pentru ca aceştia să nu observe reducerea sau întreruperea tratamentului, iar după finalizarea vizitei, rata era redusă din nou la valori minimale’, afirmă Parchetul.

Probele administrate în timpul anchetei indică faptul că modul de operare descris a fost aplicat pe parcursul mai multor ani, iar procurorii au stabilit că în urma activităţilor descrise mai sus au decedat patru pacienţi, că s-a încercat uciderea unui al cincilea pacient şi că unul dintre medici a dat instrucţiuni pentru reducerea dozei de noradrenalină la un al şaselea pacient, însă acestea nu au fost urmate.

Pentru stabilirea situaţiei de fapt, a fost administrat un probatoriu complex, constând în cercetarea la faţa locului şi ridicarea datelor informatice stocate de dispozitivele medicale, audieri de persoane, expertize medico-legale, o exhumare, percheziţii domiciliare şi informatice.

Una dintre inculpate, medic în cadrul Secţiei de Anestezie şi Terapie Intensivă, a fost trimisă în judecată pentru patru infracţiuni de omor calificat, o infracţiune de instigare la fals intelectual şi o infracţiune de fals intelectual. Faptele de omor privesc o pacientă decedată în mai 2023, doi pacienţi decedaţi în data de 4 aprilie 2024 şi o pacientă decedată în data de 7 aprilie 2024.

O a doua inculpată, medic în cadrul aceleiaşi secţii, a fost trimisă în judecată pentru două infracţiuni de omor calificat, comise împreună cu prima inculpată, în data de 4 aprilie 2024, precum şi pentru o infracţiune de instigare la fals intelectual.

Al treilea inculpat, un medic ce şi-a desfăşurat activitatea la aceeaşi secţie, a fost trimis în judecată pentru comiterea unei tentative la omor calificat, săvârşită în data de 13 aprilie 2023.

A patra inculpată, medic în cadrul aceleiaşi secţii, a fost trimisă în judecată pentru încercarea de a determina săvârşirea infracţiunii de omor calificat, constând în indicaţiile transmise unei asistente, în martie 2022, de reducere a suportului vasopresor, consemnarea unui tratament diferit în foaia de observaţie şi neresuscitarea pacientului.

Celelalte două inculpate, asistente medicale la Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă, au fost trimise în judecată pentru mărturie mincinoasă, întrucât în faţa anchetatorilor au dat declaraţii necorespunzătoare adevărului, iar una dintre ele şi pentru fals intelectual.

*** Cum era provocat decesul pacienţilor.

În iunie 2025, procurorii detaliau implicarea celor patru medici în uciderea pacienţilor.

Astfel, la data de 18.05.2023, ora 13:21, Maria Miron, în calitate de medic specialist Anestezie şi Terapie Intensivă, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei S.S. (pacientă în stare gravă, comatoasă, instabilă hemodinamic, internată în Secţia ATI Covid) şi acţionând cu intenţia de a suprima viaţa acesteia, a redus doza de noradrenalină administrată prin injectomat de la valoarea de 15 ml/h la valoarea de 1ml/h, fapt ce a condus patru ore şi 39 de minute mai târziu la instalarea stopului cardio-respirator, urmat de decesul pacientei, declarat la ora 18:45.

La data de 04.04.2024, ora 15:50, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei S.C. (pacient în stare gravă, instabil hemodinamic, ventilat mecanic pe canulă traheală, internat în Secţia ATI) şi acţionând cu intenţia de a suprima viaţa acesteia, Maria Miron şi Mirela Păiuş i-au redus doza de noradrenalină administrată prin injectomat de la valoarea de 10 ml/h, la valoarea de 1ml/h, fapt ce a condus şase ore şi 25 de minute mai târziu la instalarea stopului cardio-respirator, urmat de decesul pacientului, declarat la ora 23:00.

De asemenea, medicii Victor Popov şi Carmen Andreea Sişu erau acuzaţi că au provocat decesul a doi pacienţi internaţi la Terapie Intensivă.

‘În dimineaţa zilei de 13.04.2023, suspectul P.V., în calitate de medic specialist Anestezie şi Terapie Intensivă la Spitalul Clinic de Urgenţă ‘Sfântul Pantelimon’, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei U.N. (pacient în stare critică, comatos, instabil hemodinamic, internat în Secţia ATI Covid), a încercat să suprime viaţa acestuia prin reducerea dozei de noradrenalină administrată prin injectomat, de la valoarea de 10 ml/h, la valoarea de 1ml/h (valoare minimală care a fost menţinută o perioadă considerabilă de timp, cel puţin până la ora 23:33), însă decesul victimei nu s-a produs din circumstanţe independente de voinţa autorului’, declara Parchetul.

‘La data de 16.03.2022, ora 09:40, suspecta S.C.A., în calitate de medic specialist Anestezie şi Terapie Intensivă la Spitalul Clinic de Urgenţă ‘Sfântul Pantelimon’ Bucureşti, prin intermediul asistentei T.T., a determinat o altă persoană să reducă doza de adrenalină administrată prin injectomat victimei C.M. (pacient în stare gravă, instabil hemodinamic, ventilat mecanic, internat în Secţia ATI Covid) la valoarea de 3ml/h, acţionând cu intenţia de a suprima viaţa acesteia, iar cu aceeaşi ocazie a transmis şi indicaţia de a nu resuscita pacientul, fapt ce a condus 16 ore şi 5 minute mai târziu la instalarea stopului cardio-respirator, urmat de decesul pacientului, declarat la data de 17.03.2022, ora 01:45′, mai menţionează procurorii. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro