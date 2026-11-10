Atelierele Versus revin la Iași cu poezie, muzică și dialoguri între artiști. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 10 noiembrie 2026, 10:21





Atelierele Versus, în weekend, la Iași! Muzică și poezie la Acaju, în inima cetății! Ce se întâmplă atunci când un artist își schimbă limbajul?

Antreprenorii culturali Diana Niculae-Grigorescu și Vlad Alui Gheorghe, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Proiectul Versus despre întâlnirea dintre poezie și muzică, revine pe 15 noiembrie 2026 cu al treilea episod, la Iași.

Invitatele sunt poeta Anastasia Gavrilovici și muziciana Andra Andriucă.

În cadrul episodului de duminică, 15 noiembrie, au loc un dialog și două ateliere. Dialogurile Versus sunt întâlniri între un muzician și un poet, aflați față în față la aceeași masă. Atelierele Versus sunt dedicate tinerilor și îi invită să se joace cu textele, alături de un poet și un muzician cu experiență.

Programul zilei de 15 noiembrie este următorul:

Ora 12:00 — Atelier Versus de poezie, susținut de Anastasia Gavrilovici, la CARÉ Ceramica (înscrieri: https://tinyurl.com/anastasiagavrilovici)

Ora 14:00 — Atelier Versus de poezie și versuri, susținut de Andra Andriucă, la CARÉ Ceramica (înscrieri: https://tinyurl.com/andraandriuca)

Ora 18:00 — Dialog Versus, cu Anastasia Gavrilovici și Andra Andriucă, moderat de Vlad Alui Gheorghe, la Acaju (bilete gratuite: https://tinyurl.com/dialogversus)

La atelierele Versus, participanții sunt invitați să descopere propriile forme de expresie și să se joace cu textele. La fiecare atelier se lucrează alături de un poet sau un muzician cu experiență, fiind un spațiu sigur în care poți primi feedback, poți descoperi tehnici diferite de a scrie și îți poți găsi propriul ritm. Participarea este gratuită, în baza unei înscrieri prin intermediul formularelor și a unei selecții realizate de către membrii echipei Versus. Numărul maxim de participanți pentru ateliere este de 12 persoane.

Dialogurile Versus pun la aceeași masă un muzician și un poet, care vorbesc despre cuvinte, muzică, inspirație și despre ce se schimbă atunci când treci dintr-un limbaj artistic în altul. Participarea la evenimentul de duminică, 15 noiembrie 2026, este, de asemenea, gratuită.

Despre Versus

Versus pornește pornește de la o serie de întrebări puse de inițiatorii proiectului, Vlad Alui Gheorghe și Diana Niculae Grigorescu: ce se întâmplă atunci când un artist își schimbă limbajul? Ce se întâmplă când un muzician este pus în situația de a scrie poezie? Ce rămâne din vocea lui atunci când muzica iese din ecuație? Proiectul pune față în față poezia și muzica și creează un spațiu în care artiștii și publicul se întâlnesc în jurul felului în care se face o piesă sau un poem, nu doar în jurul rezultatului final.

Până acum, Versus a avut ca invitați poetul Dan Coman și muzicianul Oigăn (episodul 1, 20 septembrie), poeta Lena Chilari și muziciana Ana Coman (episodul 2, 18 octombrie), precum și muzicianul Paul Tihan, alături de care Lena Chilari a ajuns la elevii Liceului Tehnologic din Hârlău. Toate dialogurile au fost moderate de Vlad Alui Gheorghe.

Mai multe detalii se găsesc pe conturile de social media ale proiectului Versus (https://www.instagram.com/versus.iasi/) și ale Acaju, entitatea care l-a inițiat.

Acest proiect cultural este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.