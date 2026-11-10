„Dragostea e o gaură-n asfalt”. Despre iubire, cu ironie și tandrețe

„Dragostea e o gaură-n asfalt”, volumul de poezie semnat de Călin Ciobotari, ne propune o asemenea incursiune într-un univers în care iubirea este, deopotrivă, tandrețe și catastrofă, extaz și derizoriu, revelație și îndoială.

Publicat de isoreanu, 10 noiembrie 2026, 09:19

Poate fi dragostea o gaură-n asfalt? Un accident într-o intersecție nesemaforizată?

În volumul „Dragostea e o gaură-n asfalt”, Călin Ciobotari propune o perspectivă surprinzătoare asupra iubirii, într-o poezie în care ironia se întâlnește cu tandrețea, iar mitologia cu tehnologia.

Despre dragoste, cu toate accidentele, ezitările și revelațiile ei, într-o întâlnire cu profesorul universitar, criticul de teatru și poetul Călin Ciobotari, marți, după știrile orei 14,00, la emisiunea „Oameni și idei” de la Radio România Iași.

Realizator, Ioana Soreanu.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video live pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.