Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Și tu te lupți cu kilogramele în plus? Ce e de făcut? Doctorul Alina Onofriescu în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Și tu te lupți cu kilogramele în plus? Ce e de făcut? Doctorul Alina Onofriescu în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Și tu te lupți cu kilogramele în plus? Ce e de făcut? Doctorul Alina Onofriescu în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2026, 10:21

Omul care aduce vestea

Și tu te lupți cu kilogramele în plus? Ce e de făcut? O alimentație echilibrată și mișcarea fizică sunt elemente esențiale!

Care sunt pașii spre o greutate normală? Printre recomandări – trei mese principale și două gustări.

Pauzele lungi între mese ne ajută în procesul de slăbire? Există și o obezitate „sănătoasă”? Care sunt principalele probleme de sănătate secundare obezității?

Doctorul Alina Onofriescu, medic primar Diabet, Nutriție și Boli Metabolice la Spitalul Sf. Spiridon, Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Radio Iași/ Adina Șuhan

Etichete:
Cum stai cu banii? Cum să economisești fără să ți se pară o povară și să ajungi la siguranță financiară? Raluca Popa, consultant financiar, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 4 noiembrie 2026, 10:33

Cum stai cu banii? Cum să economisești fără să ți se pară o povară și să ajungi la siguranță financiară? Raluca Popa, consultant financiar, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea Cum stai cu banii? Cum să economisești fără să ți se pară o povară și să ajungi la siguranță financiară? Ultimele...

Cum stai cu banii? Cum să economisești fără să ți se pară o povară și să ajungi la siguranță financiară? Raluca Popa, consultant financiar, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
(AUDIO) Mihai Eminescu în dialog cu marea literatură a lumii, o apariție editorială de referință, prezentată publicului ieșean
Emisiuni miercuri, 4 noiembrie 2026, 09:44

(AUDIO) Mihai Eminescu în dialog cu marea literatură a lumii, o apariție editorială de referință, prezentată publicului ieșean

În programul Zilelor Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2026) a avut loc prezentarea volumului „Mihai Eminescu și Republica...

(AUDIO) Mihai Eminescu în dialog cu marea literatură a lumii, o apariție editorială de referință, prezentată publicului ieșean
#StareaEducației (INTERVIU) Programul ”Școala din spital” întâmpină dificultăți, la Iași, în găsirea cadrelor didactice. Prof. dr. Camelia Bogdănici: Nu avem profesori pentru discipline ca limba română, matematică, științe. Plata cu ora nu este suficient de atractivă financiar, iar acest lucru face ca profesorii să prefere alte școli sau să ofere meditații în privat.
Emisiuni miercuri, 4 noiembrie 2026, 08:59

#StareaEducației (INTERVIU) Programul ”Școala din spital” întâmpină dificultăți, la Iași, în găsirea cadrelor didactice. Prof. dr. Camelia Bogdănici: Nu avem profesori pentru discipline ca limba română, matematică, științe. Plata cu ora nu este suficient de atractivă financiar, iar acest lucru face ca profesorii să prefere alte școli sau să ofere meditații în privat.

Pentru copiii care se confruntă cu boli cronice și sunt nevoiți să petreacă perioade îndelungate în spital, întreruperea școlii poate...

#StareaEducației (INTERVIU) Programul ”Școala din spital” întâmpină dificultăți, la Iași, în găsirea cadrelor didactice. Prof. dr. Camelia Bogdănici: Nu avem profesori pentru discipline ca limba română, matematică, științe. Plata cu ora nu este suficient de atractivă financiar, iar acest lucru face ca profesorii să prefere alte școli sau să ofere meditații în privat.
Filmele premiate la Cannes se văd la Iași, la Cinema Ateneu, în primul weekend de Brumar! Andrei Giurgia, coordonator Cinema Ateneu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 3 noiembrie 2026, 10:38

Filmele premiate la Cannes se văd la Iași, la Cinema Ateneu, în primul weekend de Brumar! Andrei Giurgia, coordonator Cinema Ateneu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea Filmele premiate la Cannes se văd la Iași, la Cinema Ateneu, în primul weekend de Brumar! Șapte filme în 3 zile de...

Filmele premiate la Cannes se văd la Iași, la Cinema Ateneu, în primul weekend de Brumar! Andrei Giurgia, coordonator Cinema Ateneu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 3 noiembrie 2026, 10:31

Sărbătoare la Biblioteca Centrală Universitară Iași! Profesorul universitar Ioan Milică, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan

Sărbătoare la Biblioteca Centrală Universitară Iași!  Zilele Bibliotecii, în desfășurare până pe 6 noiembrie Astăzi și mâine, 4...

Sărbătoare la Biblioteca Centrală Universitară Iași! Profesorul universitar Ioan Milică, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 3 noiembrie 2026, 09:41

(AUDIO) Cartea – Învățarea conștientă, de Roxana-Elena Leonte, lansată la Iași

În ziua de joi, 22 octombrie 2026, începând cu ora 14, în incinta Librăriei „Orest Tafrali”, Corp A, Universitatea „Alexandru Ioan...

(AUDIO) Cartea – Învățarea conștientă, de Roxana-Elena Leonte, lansată la Iași
Emisiuni marți, 3 noiembrie 2026, 08:25

Comunismul românesc: surse, memorie și întrebări

Cum înțelegem astăzi comunismul și ce ne dezvăluie documentele despre viața sub regimul totalitar? Înaintea celei de-a XV-a ediții a...

Comunismul românesc: surse, memorie și întrebări
Emisiuni luni, 2 noiembrie 2026, 21:10

Trick or Trill : Classix Lab 2026, la Iași, cu violonista Irina Mureșanu și pianistul Dragoș Cantea

Aveam amintirile superbe de la Classix Lab 2024 (Codex Caioni, Balkan Tango (acordeon, oboi și flaut la Bojdeuca din Țicău, pe fond de...

Trick or Trill : Classix Lab 2026, la Iași, cu violonista Irina Mureșanu și pianistul Dragoș Cantea