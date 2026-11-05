Și tu te lupți cu kilogramele în plus? Ce e de făcut? Doctorul Alina Onofriescu în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2026, 10:21

Omul care aduce vestea

Și tu te lupți cu kilogramele în plus? Ce e de făcut? O alimentație echilibrată și mișcarea fizică sunt elemente esențiale!

Care sunt pașii spre o greutate normală? Printre recomandări – trei mese principale și două gustări.

Pauzele lungi între mese ne ajută în procesul de slăbire? Există și o obezitate „sănătoasă”? Care sunt principalele probleme de sănătate secundare obezității?

Doctorul Alina Onofriescu, medic primar Diabet, Nutriție și Boli Metabolice la Spitalul Sf. Spiridon, Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Radio Iași/ Adina Șuhan