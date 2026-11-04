Cum stai cu banii? Cum să economisești fără să ți se pară o povară și să ajungi la siguranță financiară? Raluca Popa, consultant financiar, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2026, 10:33



Omul care aduce vestea

Cum stai cu banii? Cum să economisești fără să ți se pară o povară și să ajungi la siguranță financiară?

Ultimele două luni din an ne provoacă să avem mai multă grijă de bani, nu doar pentru necesitățile zilnice ci și pentru sărbători.

Pont de la specialist despre banii albi pentru zile negre:

Fondul de urgență te ajută când se strică mașina.

Fondul de siguranță te ajută când se strică ceva mai mare.

Când rămâi fără job.

Când te îmbolnăvești și nu poți lucra câteva luni.

Când simți că nu mai poți într-un loc de muncă și ai nevoie să pleci.

Aici nu mai vorbim de o cheltuială neprevăzută, ci de luni întregi fără venit. Chiria, ratele, facturile și mâncarea nu iau pauză.

Fondul de siguranță înseamnă 3–6 luni de cheltuieli necesare.

Atenție: e vorba de cheltuieli, nu de salariu, și doar de strictul necesar.

Raluca Popa, consultant financiar, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan: