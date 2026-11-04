Botoşani: Nouă percheziţii derulate de poliţişti într-un dosar de abuz în serviciu şi contrabandă

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2026, 09:34

Poliţiştii din Botoşani efectuează, în această dimineaţă, percheziţii la sediul unei primării, la sediile a două societăţi comerciale, dar şi la locuinţele mai multor persoane fizice, a informat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Delia Nenişcu.

Potrivit acesteia, activităţile vizează infracţiunile de abuz în serviciu, complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu şi contrabandă.

‘Astăzi, 4 noiembrie, în cadrul Operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice şi cei ai Biroului de Investigaţii Criminale desfăşoară nouă percheziţii domiciliare la locuinţele unor persoane fizice, sediul a două societăţi comerciale şi sediul unei instituţii publice’, a transmis Delia Nenişcu.