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(AUDIO) Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la Spitalul Județean din Botoșani, în urma perchezițiilor din dosarul de delapidare

(AUDIO) Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la Spitalul Județean din Botoșani, în urma perchezițiilor din dosarul de delapidare

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2026, 07:07

Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la Spitalul Județean din Botoșani, după perchezițiile desfășurate în cadrul operațiunii Jupiter. 
Alexandru Rogobete a anunțat că va trimite la unitatea medicală și reprezentanții Inspecției Sanitare de Stat, pentru verificări suplimentare și sprijinirea anchetei procurorilor.
Ministrul a declarat că știa, cu câteva zile înainte, despre acțiunea desfășurată la Botoșani, însă informațiile primite erau clasificate.
Alexandru Rogobete: Am fost informat cu câteva zile înainte, dar informarea era sub nivel clasificat, deci nu am vorbit despre ea. Știam că urmează acest lucru. Mulțumesc și rog instituțiile statului responsabile să-și facă treaba până la capăt. Este un bun exemplu, din punctul meu de vedere, și vă asigur că, în toate spitalele în care ajunge această informație sau aflăm că se întâmplă astfel de situații, vom acționa rapid. Voi trimite și Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat, care va furniza date suplimentare procurorilor.
Ancheta vizează suspiciuni de delapidare, abuz în serviciu și fals intelectual.
Potrivit procurorilor, în perioada 2024 – 2026, angajați ai spitalului ar fi sustras în mod repetat medicamente cu regim special, pe care ulterior le-ar fi înregistrat ca stocuri epuizate, determinând astfel noi achiziții.
Contractele pentru aprovizionare ar fi fost direcționate către anumite societăți comerciale, astfel încât spitalul ar fi ajuns să plătească din nou pentru medicamentele de care avea nevoie, în timp ce bugetul public ar fi fost prejudiciat.
Totodată, anchetatorii verifică suspiciuni privind plata unor drepturi salariale pentru zile de repaus în care unii angajați nu ar fi prestat activitate.
În cadrul operațiunii Jupiter, polițiștii au pus în aplicare șase mandate de percheziție.
Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea prejudiciului și identificarea tuturor persoanelor implicate în presupusul circuit fraudulos. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro)
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