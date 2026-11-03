(AUDIO) Percheziții la Spitalul Județean „Mavromati” din Botoșani, într-un dosar de abuz în serviciu și delapidare

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2026, 12:40

Poliţiştii din Botoşani au efectuat, astăzi, şase percheziţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati”, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, delapidare și fals intelectual.

Ancheta vizează sustragerea de medicamente cu regim special, plata unor angajaţi fără ca aceştia să fi fost la serviciu, dar şi distrugerea unor medicamente pentru a fi cumpărate altele de la furnizori agreaţi.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, Delia Nenișcu: În urma probatoriului administrat de către polițiști și sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani, a reieșit faptul că, în perioada 2024-2026, personal medical ar fi sustras medicație cu regim special din unitatea spitalicească, fără a avea acest drept. De asemenea, ar fi facilitat plata unor drepturi salariale în cazul unor angajați pentru zilele de repaus săptămânal, fără ca aceștia să presteze activitatea profesională. De asemenea, sunt suspiciuni cu privire la faptul că ar fi fost scoase din circuit medicamente în scopul justificării unor noi achiziții de la firme agreate. Cercetările sunt continuate în acest caz pentru infracțiunile de delapidare, abuz în serviciu, fals intelectual și divulgarea de informații din categoria celor nedestinate publicității.

Ancheta se desfăşoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani, a consemnat corespondenta noastră, Gina Poenaru.

Acțiunea face parte din operațiunea JUPITER, care se desfășoară și astăzi la nivel naționale – peste 300 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro)