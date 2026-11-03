BCU Iași: European Lectures 2026: Securitate pentru cine? Reevaluarea „turnurii geopolitice” a Europei în vremuri de criză

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2026, 11:22

Seria European Lectures continuă cu cea de-a treia conferință din ediția 2026, susținută de Dr. Laura Luciani, cercetătoare de origine italiană în cadrul Institutului pentru Studii Internaționale și Europene al Universității din Gent, Belgia. Evenimentul este organizat în cadrul Zilelor Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași.

Intitulată „Securitate pentru cine? Reevaluarea «turnurii geopolitice» a Europei în vremuri de criză” (Security for whom? Rethinking Europe’s “geopolitical turn” in times of crisis), conferința va avea loc miercuri, 4 noiembrie 2026, de la ora 18:00, în Sala „B. P. Hasdeu”.

Într-un context internațional marcat de război, schimbări climatice, ascensiunea extremei drepte și reconfigurarea relațiilor transatlantice, Uniunea Europeană își asumă tot mai vizibil rolul unui actor geopolitic preocupat de securitate și de consolidarea capacităților sale militare. Deși această turnură este prezentată drept un răspuns necesar la un mediu internațional tot mai instabil, ea ridică întrebări importante: a cui (in)securitate este prioritară și în detrimentul cui? Cum sunt resimțite noile abordări ale securității de către comunitățile din afara granițelor Uniunii Europene?

Pornind de la cercetările sale aprofundate din Caucazul de Sud, o regiune marcată de conflicte și competiție geopolitică, dar și de o importanță strategică tot mai mare pentru Europa, Dr. Laura Luciani va analiza modul în care eforturile Uniunii Europene de a-și consolida influența geopolitică sunt percepute și trăite de oamenii și comunitățile din regiune. Dincolo de discursurile oficiale și de justificările politice, conferința va pune în discuție consecințele concrete ale politicilor europene de securitate și implicațiile acestora pentru societățile vizate.

Un punct central al prelegerii îl reprezintă întrebarea dacă actuala „turnură geopolitică” marchează o ruptură reală față de imaginea Europei ca proiect al păcii sau dacă reproduce, sub forme noi, modele de putere și inegalitate preexistente. Prin această perspectivă critică, conferința propune o reflecție asupra felului în care securitatea este definită, căror interese le servește și asupra efectelor pe care noile priorități geopolitice ale Uniunii Europene le au dincolo de frontierele sale.

Dr. Laura Luciani este cercetătoare postdoctorală la Institutul pentru Studii Internaționale și Europene din cadrul Universității din Gent, Belgia. Cercetările sale abordează teme precum securitatea în viața de zi cu zi, societatea civilă și activismul, politicile Uniunii Europene în relația cu statele și comunitățile din afara granițelor sale, precum și rolul genului și sexualității în relațiile internaționale, cu un accent deosebit asupra Caucazului de Sud. Lucrările sale au fost publicate în reviste academice internaționale, printre care Cooperation and Conflict, International Feminist Journal of Politics, Journal of Common Market Studies și Problems of Post-Communism. În 2022, a obținut titlul de doctor în științe politice la Universitatea din Gent. Anterior, a efectuat un stagiu la European Endowment for Democracy, a fost voluntară în cadrul unor inițiative pentru drepturile femeilor din Georgia și a colaborat cu publicații italiene, abordând subiecte legate de Europa de Est.

Conferința se va desfășura în limba engleză, cu traducere simultană în limba română.

Accesul este liber, în limita locurilor disponibile.

Seria European Lectures oferă un cadru de dialog și reflecție asupra provocărilor care modelează Europa contemporană, aducând în dezbaterea publică perspective academice asupra evoluțiilor politice, sociale și culturale europene. Programul complet al seriei este disponibil la https://t.ly/f9NzQ

Evenimentul este organizat de Centrul Cultural German, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași și Centrul Italian de Cultură din București, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu sprijinul Goethe-Institut.