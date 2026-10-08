(AUDIO) Pelerinajul la Sfânta Parascheva a început oficial, astăzi, la Iaşi

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2026, 12:58

Pelerinajul la Sfânta Parascheva a început oficial, astăzi, la Iaşi.

Potrivit organizatorilor, în această dimineață, coada pelerinilor ajungea până în dreptul stâlpului 45, iar timpul de așteptare era de aproximativ 5 ore.

De asemenea, anul acesta, credincioșii se vor putea ruga și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria, din județul Neamț. Acestea se află în același baldachin, pe esplanada Catedralei Mitropolitane.

Sfântul Paisie a fost cunoscut ca un duhovnic al smereniei şi blândeţii, după cum spus preotul Lucian Apopei, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Lucian Apopei: Este pentru prima dată când Sfintele sale Moaște părăsesc mănăstirea unde Sfântul Paisie a viețuit încă din anul 1948 și unde a trecut la Domnul în anul 1990. Putem spune așadar despre el că este un sfânt contemporan, el având un rol însemnat în perioada cea mai grea a secolului al XX-lea, aceea de luptă fățișă a comunismului ateu împotriva credinței. În acele vremuri, Cuviosul Paisie s-a remarcat ca un iscusit călăuzitor duhovnicesc.

Moaștele celor doi sfinți vor rămâne în baldachin până pe 15 octombrie, după cum mai declară, preotul Lucian Apopei.

Lucian Apopei: Sfintele moaște ale Ocrotitoarei Moldovei, dar și ale Sfântului Cuvios Paisie, depuse în baldachinul special amenajat în fața căminului preoțesc, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, adică în același loc ca și în ceilalți ani, vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat pe data de 15 octombrie.

Aproximativ 300 de mii de credincioși sunt așteptați la Iași până joi, 15 octombrie, iar programul slujbelor de la Iaşi va culmina miercuri, pe 14 octombrie în ziua de Prăznuire a Sfintei Parascheva, când timpul de așteptare ar putea crește. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO/VIDEO radioiasi.ro)