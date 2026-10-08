Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fără categorie » (AUDIO) Pelerinajul la Sfânta Parascheva a început oficial, astăzi, la Iaşi

(AUDIO) Pelerinajul la Sfânta Parascheva a început oficial, astăzi, la Iaşi

(AUDIO) Pelerinajul la Sfânta Parascheva a început oficial, astăzi, la Iaşi

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2026, 12:58

Pelerinajul la Sfânta Parascheva a început oficial, astăzi, la Iaşi.

Potrivit organizatorilor, în această dimineață, coada pelerinilor ajungea până în dreptul stâlpului 45, iar timpul de așteptare era de aproximativ 5 ore.

De asemenea, anul acesta, credincioșii se vor putea ruga și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria, din județul Neamț. Acestea se află în același baldachin, pe esplanada Catedralei Mitropolitane.

Sfântul Paisie a fost cunoscut ca un duhovnic al smereniei şi blândeţii, după cum spus preotul Lucian Apopei, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Lucian Apopei: Este pentru prima dată când Sfintele sale Moaște părăsesc mănăstirea unde Sfântul Paisie a viețuit încă din anul 1948 și unde a trecut la Domnul în anul 1990. Putem spune așadar despre el că este un sfânt contemporan, el având un rol însemnat în perioada cea mai grea a secolului al XX-lea, aceea de luptă fățișă a comunismului ateu împotriva credinței. În acele vremuri, Cuviosul Paisie s-a remarcat ca un iscusit călăuzitor duhovnicesc.

Moaștele celor doi sfinți vor rămâne în baldachin până pe 15 octombrie, după cum mai declară, preotul Lucian Apopei.

Lucian Apopei: Sfintele moaște ale Ocrotitoarei Moldovei, dar și ale Sfântului Cuvios Paisie, depuse în baldachinul special amenajat în fața căminului preoțesc, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, adică în același loc ca și în ceilalți ani, vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat pe data de 15 octombrie.

Aproximativ 300 de mii de credincioși sunt așteptați la Iași până joi, 15 octombrie, iar programul slujbelor de la Iaşi va culmina miercuri, pe 14 octombrie în ziua de Prăznuire a Sfintei Parascheva, când timpul de așteptare ar putea crește. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO/VIDEO radioiasi.ro)

Etichete:
Campania de vaccinare antigripală: când este momentul potrivit și cine se poate vaccina?
Fără categorie joi, 1 octombrie 2026, 12:37

Campania de vaccinare antigripală: când este momentul potrivit și cine se poate vaccina?

Campania de vaccinare antigripală a început, iar odată cu ea revin și întrebările: când este cel mai bun moment pentru vaccinare, cui îi este...

Campania de vaccinare antigripală: când este momentul potrivit și cine se poate vaccina?
Vaslui: Solista Maria Coman, invitat special la Festivalul de muzică corală laică şi religioasă ‘Gheorghe Cucu’
Fără categorie joi, 1 octombrie 2026, 07:31

Vaslui: Solista Maria Coman, invitat special la Festivalul de muzică corală laică şi religioasă ‘Gheorghe Cucu’

Festivalul de muzică corală laică şi religioasă ‘Gheorghe Cucu’ va avea loc pe 25 octombrie la Centrul Cultural Judeţean Vaslui,...

Vaslui: Solista Maria Coman, invitat special la Festivalul de muzică corală laică şi religioasă ‘Gheorghe Cucu’
(PROMO/AUDIO) Două Maluri, un singur grai: limba română, punte de suflet între Chișinău și Iași – teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 1 octombrie 2026, ora 21:03 – cu Dumitru Șerban
Fără categorie miercuri, 30 septembrie 2026, 11:51

(PROMO/AUDIO) Două Maluri, un singur grai: limba română, punte de suflet între Chișinău și Iași – teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 1 octombrie 2026, ora 21:03 – cu Dumitru Șerban

Stimați prieteni, în ediția de astăzi (joi, 1 octombrie, h 21:03) a emisiunii Tradiții, facem popas în incinta Centrului Academic...

(PROMO/AUDIO) Două Maluri, un singur grai: limba română, punte de suflet între Chișinău și Iași – teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 1 octombrie 2026, ora 21:03 – cu Dumitru Șerban
DEZBATEREA ZILEI, cu Andreea Daraban: Tinerii NEET, o generație deconectată de școală și de piața muncii
Fără categorie marți, 29 septembrie 2026, 10:42

DEZBATEREA ZILEI, cu Andreea Daraban: Tinerii NEET, o generație deconectată de școală și de piața muncii

În emisiunea  Dezbaterea Zilei din 28 septembrie, colega noastră, Andreea Daraban, a discutat despre fenomenul tinerilor NEET, acele persoane cu...

DEZBATEREA ZILEI, cu Andreea Daraban: Tinerii NEET, o generație deconectată de școală și de piața muncii
Fără categorie miercuri, 16 septembrie 2026, 11:00

Începe Amma Iași Padel Open: ieșenii, așteptați în tribune la FZN Arena și Palas pentru se bucura de sportul cu cea mai mare creștere la nivel mondial

A doua ediție Amma Iași Padel Open are loc în perioada 18-20 septembrie, iar meciurile se vor juca pe terenurile de padel de la FZN Arena și pe...

Începe Amma Iași Padel Open: ieșenii, așteptați în tribune la FZN Arena și Palas pentru se bucura de sportul cu cea mai mare creștere la nivel mondial
Fără categorie luni, 14 septembrie 2026, 06:06

Donald Trump i-a cerut lui Volodimir Zelenski să înceteze să mai atace rafinăriile de motorină din Rusia

Preţul petrolului Brent, de referinţă pe plan global, a urcat la 107 dolari în această dimineaţă, după noile atacuri din zona Strâmtorii...

Donald Trump i-a cerut lui Volodimir Zelenski să înceteze să mai atace rafinăriile de motorină din Rusia
Fără categorie joi, 10 septembrie 2026, 18:45

Școlile vor suporta și cheltuielile de cazare și masă pentru elevii și profesorii participanți la olimpiade

Unităţile şcolare din care provin profesorii şi elevii calificaţi la etapele judeţene, regionale şi naţionale ale olimpiadelor şi...

Școlile vor suporta și cheltuielile de cazare și masă pentru elevii și profesorii participanți la olimpiade
Fără categorie miercuri, 9 septembrie 2026, 17:52

Familiile cu venituri mici pot depune cererile pentru a beneficia de ajutor pentru rechizite

Familiile cu posibilităţi materiale reduse, care au copii şcolari, pot depune cereri, în aceste zile, pentru a primi sumele alocate de stat...

Familiile cu venituri mici pot depune cererile pentru a beneficia de ajutor pentru rechizite