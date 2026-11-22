Neamţ: Conflict într-o benzinărie între un tânăr şi mai mulţi suporteri ai echipei de fotbal Poli Timişoara

Publicat de Andreea Drilea, 22 noiembrie 2026, 11:11

Uneori, o ”partidă” de fotbal nu se termină pe stadion, ci într-o parcare, iar arbitrii devin chiar oamenii legii. S-a întâmplat la Târgu Neamț, iar conflictul a fost aplanat de polițiștii și jandarmii nemțeni. Suporterii echipei Poli Timișoara veneau de la Suceava, unde echipa lor câștigase meciul cu Cetatea Suceava.

Ieri, la ora 17:51, Poliția orașului Târgu-Neamț a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire unui conflict produs între mai multe persoane. La fața locului au intervenit mai multe patrule de ordine publică și poliție rutieră, echipa operativă din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț, luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Neamț, precum și jandarmi din cadrul IJJ Neamț. La activități au participat și polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului de Ordine Publică Neamț.

Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, ”în timp ce mai mulți suporteri ai echipei de fotbal Poli Timișoara se aflau în incinta unei stații de carburanți din Târgu-Neamț, cu patru microbuze, între aceștia și un tânăr de 23 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi izbucnit un conflict spontan. Astfel, tânărul ar fi fost deranjat de faptul că șoferul unuia dintre microbuze l-ar fi claxonat, motiv pentru care ar fi coborât din autoturism, s-ar fi deplasat către microbuz, unde ar fi adresat injurii și expresii jignitoare și ar fi luat o piatră, cu intenția de a o arunca în direcția acestuia. În acel moment, mai mulți suporteri ar fi coborât din microbuze, între aceștia și alte persoane care au intervenit, izbucnind o altercație”, a spus Ramona Ciofu, I.P.J. Neamț.

Polițiștii susțin că, suporterii s-ar fi urcat în microbuze pentru a-și continua deplasarea, însă, în momentul părăsirii stației de carburanți, tânărul ar fi aruncat cu o piatră în direcția unuia dintre microbuze, provocând spargerea unui geam lateral. În urma acestui gest, mai multe persoane ar fi coborât din microbuze și ar fi pornit în urmărirea tânărului, prin parcarea unui supermarket din apropiere. Acesta s-ar fi refugiat în incinta magazinului, de unde a apelat numărul unic de urgență 112.

”Conflictul a fost aplanat de forțele de intervenție, toate persoanele implicate fiind conduse la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe. În ceea ce privește infracțiunea de distrugere, nu a fost formulată plângere prealabilă. Totodată, polițiștii au aplicat 10 sancțiuni contravenționale, conform prevederilor Legii 61 din 1991”, a mai spus purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro