(AUDIO) Consiliul Local Iași a aprobat un credit de 160 de milioane de lei pentru asigurarea agentului termic

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 noiembrie 2026, 17:17



Consiliul Local Iași a aprobat un credit de 160 de milioane de lei pentru asigurarea agentului termic.

Banii sunt destinați plății în avans a gazului metan necesar funcționării centralei CET Iași.

Proiectul a trecut cu majoritate simplă, însă votul a fost amânat temporar după ce grupul consilierilor liberali a depus mai multe amendamente.

Liderul consilierilor PNL, Ciprian Bostan, a declarat că liberalii solicită un audit complet la CET Iași, pentru a clarifica situația tehnică, financiară, numărul real de angajați, încasările și lista abonaților.

Totodată, aceștia propun ca, pe viitor, subvențiile la căldură să fie acordate exclusiv persoanelor defavorizate.

Ciprian Bostan: Din ce am înțeles de la domnul primar, acest audit este deja făcut. Amendamentul nu știm de ce nu a trecut, singurii care au votat au fost consilierii liberali. Înțeleg, colegii noștri nu au avut nimic împotriva amendamentului, ci doar, din punct de vedere tehnic, au spus că nu neapărat are obiect sau are substanță în contextul proiectului formulat. Noi, ca atare, suntem în situația în care ne asumăm că vom vota acest proiect, dar un lucru este sigur: începând din această primăvară, deci după ce se termină iarna, va trebui să solicităm acest lucru Primăriei, dacă există acest audit, să ni-l pună la dispoziție și, doi, într-adevăr, trebuie luată o decizie. E una complicată, e adevărat, dacă este corect ca această subvenție, care se acordă în mod general acum și care cheltuie o resursă importantă din fondul municipiului Iași, nu ar trebui făcut țintit strict pe acele categorii defavorizate, cu venituri reduse, fie pensionari, fie părinți unici întreținători de familie, astfel încât presiunea pe bugetul municipalității să scadă.

De cealaltă parte, primarul Mihai Chirica a precizat că suma împrumutată în acest an este mai mică față de cea de anul trecut, când s-au accesat 175 de milioane de lei dintr-o linie de credit de 190 de milioane.

Edilul a dat asigurări că, și după acest nou împrumut, gradul de îndatorare al municipiului rămâne sub pragul de 10%.

Mihai Chirica: Avem nevoie de acest împrumut pentru a asigura cumpărarea de combustibil. Sunt foarte scumpi, s-au dublat ca preț față de anul trecut. Anul trecut am împrumutat aproape 175 de milioane de lei din cei 190 programați, nu s-au consumat decât 175. Anul acesta încercăm 160, cu gândul că vom face economii. Suntem într-un grad de îndatorare rezonabil, sub 10% pentru perioada de rambursare, și încercăm să o ducem pe o perioadă de 6-7 ani. În paralel, continuăm programul de investiții. Deja suntem în curs de semnare a contractului pentru modernizarea CET-ului 1 și sperăm să intrăm și cu CET-ul 2 și, dacă lucrurile merg în sensul care trebuie, în 2-3 ani de zile discutăm despre altceva. Gradul de îndatorare se referă la toate datoriile pe care le are municipiul Iași și, indiferent de creditul pe care îl derulez, putem vorbi despre acestea legate de CET, dar putem vorbi și despre alte credite, astfel încât, în cele din urmă, suntem sub 10% față de capacitate de plată a municipiului nostru.

În prezent, sistemul centralizat de termoficare din Iași mai deservește 22.000 de apartamente, alături de 69 de unități de învățământ, 12 spitale și cinci universități de stat. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)