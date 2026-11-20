|Intervalul : 20 noiembrie, ora 10 – 20 noiembrie, ora 15
Zonele afectate : conform textelor și hărții
Fenomene : conform textelor
Mesaj :
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 20 noiembrie, ora 10 – 20 noiembrie, ora 15
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: sudul și estul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei și local la munte
În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în sudul și estul Transilvaniei Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei și local la munte. Vor fi viteze de 50…70 km/h, iar la munte de peste 80…100 km/h, cu cele mai mari viteze pe creste.
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 20 noiembrie, ora 10 – 20 noiembrie, ora 15
Fenomene vizate și zone afectate: intensificări puternice ale vântului în estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali
În estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali vor fi intensificări puternice ale vântului cu rafale de 90…110 km/h, iar la altitudini mari de 120…140 km/h.