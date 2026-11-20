Cea mai importantă expoziție de hărți vechi din Moldova se deschide la Muzeul Unirii din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2026, 10:18

Cea mai importantă expoziție de hărți vechi din Moldova se deschide la Muzeul Unirii din Iași

„Moldova – secole de istorie și cultură. De la Ioan Vodă cel Cumplit la Alexandru Ioan Cuza. Colecțiile Emilian Radu.”

Pasionații de istorie, cartografie și patrimoniu au ocazia unică de a explora cinci secole de istorie și cultură ale spațiului moldav într-o expoziție-eveniment organizată la Muzeul Unirii din Iași, în cadrul expoziției „Moldova – secole de istorie și cultură. De la Ioan Vodă cel Cumplit la Alexandru Ioan Cuza”, realizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași. Aceasta aduce în fața publicului o colecție privată impresionantă (colecția Emilian Radu), ce reunește piese rare de o valoare inestimabilă ce acoperă 5 secole.

În cadrul expoziției vizitatorii vor putea admira:

Hărți vechi și rare care ilustrează evoluția teritorială a Moldovei de-a lungul a cinci secole de istorie europeană, de la 1490 până în secolul XX

Documente istorice originale, hrisoave și mărturii scrise ale vremurilor trecute.

Carte veche și tipărituri de patrimoniu, care reflectă bogăția culturală și spirituală a regiunii.

„Bănuiesc că resimt o nevoie profundă de identitate, de justficare a propriei existențe mergând pe firul istoriei mele. Colecțiile mele istorice au în comun hârtia… cărți, hărți, documente, gravuri, fotografii, toate stocând cuvinte și imagini care spun împreună o parte din povestea noastră, a românilor și a României, de-a lungul a cinci secole (XV-XX), așa cum am reușit eu, cu resursele mele, cu timpul vieții mele, să le adun în mai bine de 25 de ani.

Sunt partizanul unei identități bine conturate a fiecărei nații și persoane pentru că sunt în aceeași măsură un partizan al diversității. Identitatea cultural-istorică este esențială în construcția unei identități naționale care să poată contribui la diversitatea globală, iar din această perspectivă istoria și cultura trebuie să fie tratate ca fiind de importanță strategică pentru orice națiune.

Orice amenințare la adresa existenței unei identități fie ea a unei persoane sau a unei națiuni este o amenințare innaceptabilă la adresa diversității.

Începuturile devenirii identitare a românilor par marcate de două șocuri nefaste: distrugerea Daciei urmată de părăsirea provinciei de către Imperiul Roman, populația astfel rezultată și apoi abandonată din sec. III străbătând istoria cu discreție, dar cu reziliență, dovada incontestabilă a supraviețuirii ei fiind singurătatea și singularitatea limbii române, o limbă neolatină, în această parte a Europei.

Multe dintre detaliile acestui scenariu trebuie încă cercetate multidisciplinar astfel încât geneza etno-ligvistică a poporului român să iasă din zona de „mister” sau „miracol” și astfel să ne apropiem tot mai mult de adevărul istoric, care, oricare ar fi el, nu poate învinge realitatea României contemporane.

Este o mare bucurie și onoarea ca o selecție din colecțiile mele cultural-istorice referitoare la MOLDOVA să fie găzduită de Muzeul Unirii din Iași” precizează Emilian Radu.

Curatorii expoziției, Alexandru Constantin Chituță și Ginel Lazăr, invită publicul la o incursiune fascinantă prin timp, de la marile momente ale epocii medievale până la zorii modernității, Unirea Principatelor și Marea Unire.

Vă așteptăm deci la Muzeul Unirii din Iași (Str. Alexandru Lăpușneanu nr. 14) pentru a descoperi cum arăta Moldova în ochii cartografilor și cronicarilor de altădată!

Vernisajul are loc vineri, 20 noiembrie 2026, cu începere de la ora 13.00, expoziția fiind deschisă pentru vizitare până în data de 24 ianuarie 2027.