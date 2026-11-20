(AUDIO) Din clepsidra vremii, cuvintele se prefac în veșnicie, Dan Prisăcaru, între logodna anotimpurilor și umbrele memoriei

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2026, 05:59





La Iași, în ziua de sâmbătă, 21 noiembrie 2025, începând cu ora 12, în Sala Cupola, etaj 4, din incinta Palatului Brunstein, va avea loc o dublă lansare de carte. Concret, scriitorul romașcan Dan PRISĂCARU va trimite lumii ultimele sale apariții editoriale. Este vorba despre: Anotimpul logodnelor, roman (Editura PIM, Iași, 2026) și În urmbra anilor, proză scurtă (PIM, Iași, 2026).

Cărțile vor fi prezentate de către doamna Maria Apetroaiei, profesor de limba și literatura română, redactor-șef al Revistei „Moldova literară”, cea care a semnat prefețele volumelor.

În programul evenimentului vor fi și câteva momente artistice susținute de către: Angela Solomon, soprană; Gabriel Bîrjovanu, tenor, susținuți, la pian, de către Ciprian Oloi.

Organizatori ai evenimentului sunt reprezentanții Societății Scriitorilor fără Frontiere, în parteneriat cu cei ai Primăriei Municipiului Iași, ai Muzeului Municipal „Regina Maria” și cei ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

Amfitrion al activității culturale va fi doamna Aurica Ichim, doctor în Istorie, director al Muzeului Municipal „Regina Maria”.

Evenimentul va fi moderat de către doamna Elena Mândru, președinte al Societății Scriitorilor fără Frontiere.

Acțiunea culturală face parte din proiectul – ȘI NOUĂ NE PASĂ – proiect destinat ajutorării copiilor români orfani de război din Regiunea Cernăuți, Ucraina.

Privitor la cele prezentate, conchidem: „Citim ca să știm că nu suntem singuri”, C. S. Lewis.

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN