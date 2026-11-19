Iași: Concert de gală cu saxofonistul german Uwe Steinmetz, la Casa Balș

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 noiembrie 2026, 15:11 / actualizat: 20 noiembrie 2026, 5:43

Miercuri, 25 noiembrie, de la ora 18:00, cunoscutul saxofonist german Uwe Steinmetz, aflat pentru a doua oară la Iași, va susține un concert de gală în Sala „Eduard Caudella”, la Casa Balș.

Evenimentul va reuni pe aceeași scenă tineri muzicieni participanți la cursul de măiestrie susținut de artist și membrii Alex Jaxx Quartet, într-un program care îmbină repertoriul consacrat cu aranjamente și compoziții originale.

În prima parte a concertului, tinerii saxofoniști participanți la masterclass vor evolua alături de Uwe Steinmetz. Repertoriul va cuprinde melodii cunoscute, precum What a Wonderful World și Mercy, Mercy, Mercy, în aranjamente realizate de artistul german, precum și compoziții semnate de acesta.

În cea de-a doua parte a serii, Uwe Steinmetz va concerta alături de Alex Jaxx Quartet, format din: Alex Jaxx (saxofon), Cătălin Huțanu (pian), Bogdan Botez (bas) și Călin Andrei (baterie). Programul va reuni titluri celebre ale repertoriului jazz, precum Work Song și All Blues, alături de creații proprii ale saxofonistului german, între care Song of Awareness și Nearness. Întâlnirea muzicală va pune în valoare dialogul instrumental, diversitatea expresivă și spontaneitatea specifică jazzului.

Prezența lui Uwe Steinmetz la Iași are loc în contextul unui masterclass de saxofon desfășurat pe parcursul a trei zile la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”. Ediția din acest an a reunit elevi ai colegiului și studenți ai Universității Naționale de Arte „George Enescu”, tineri muzicieni preocupați de perfecționarea tehnicii instrumentale și de dezvoltarea expresivității artistice, atât în interpretarea solistică, precum și în cea de ansamblu. Concertul de gală marchează încheierea acestui program de formare și oferă publicului ocazia de a descoperi rezultatele experienței artistice și pedagogice desfășurate alături de saxofonistul german.

Accesul la eveniment este liber în limita locurilor disponibile.

Evenimentul este organizat de Centrul Cultural German, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași și Asociația Crescendo, cu sprijinul Goethe-Institut, în cadrul unui demers comun de susținere a educației artistice, de promovare a valorilor muzicale și de încurajare a dialogului cultural internațional. (Comunicat de presă)