(AUDIO) Codul roșu de vânt puternic suspendă cursurile în toate școlile din Vrancea mâine, până la ora 12:00

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 noiembrie 2026, 19:46

Autoritățile sunt pregătite să intervină de urgență, dacă situația o va impune – a declarat prefectul județului Vrancea, Lauriana Ilincuței, în contextul avertizărilor meteo de fenomene extreme.

Totodată, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis suspendarea cursurilor cu prezență fizică pentru mâine, până la ora 12:00, în toate unităţile de învăţământ din Vrancea.

Prefectul județului, Lauriana Ilincuței: Prima măsură pe care am luat-o a fost închiderea cursurilor la unitățile școlare din județul Vrancea. Toate unitățile de învățământ, de la creșe și grădinițe până la licee, să fie închise și ulterior vor fi recuperate orele care se pierd. În același timp s-a constituit, în cadrul Centrului de Conducere și Coordonare a Intervenției, o celulă care va fi activă în această noapte, cu reprezentanți ai instituțiilor care au ca menire asigurarea securității cetățenilor și intervenția rapidă în caz de necesitate.

Pompierii recomandă populaţiei să evite deplasările care nu sunt necesare cât timp avertizările sunt în vigoare şi să nu se adăpostească în apropierea copacilor, stâlpilor sau panourilor publicitare.

Totodată, cetăţenii sunt sfătuiţi să nu parcheze autovehiculele în astfel de locuri şi să urmărească informările oficiale transmise de autorităţi, după cum precizează purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea, Ramona Moise.

Ramona Moise: Evitați deplasările care nu sunt absolut necesare pe timpul manifestării vântului puternic, asigurați sau depozitați în spații închise obiecte din grădină care pot fi luate de vânt, nu parcați autovehiculele în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate, panourilor publicitare sau a construcțiilor care pot fi afectate de rafalele puternice, evitați deplasarea și staționarea în apropierea arborilor și a clădirilor cu elemente de construcție instabile. Pe timpul manifestării vântului puternic, adăpostiți-vă în interiorul clădirilor, departe de ferestre. Dacă deplasările sunt absolut necesare, conduceți cu prudență și adaptați viteza la condițiile de drum. Nu atingeți cablurile electrice căzute la sol și nu încercați să îndepărtați arbori sau alte elemente prăbușite.

(Radio Iași/ Constantin Mihai)

COD ROȘU

Interval de valabilitate: 20 noiembrie, ora 1 – 20 noiembrie, ora 10

Fenomene vizate și zone afectate: intensificări puternice și susținute ale vântului în județul Vrancea,

precum și în zona de munte a județelor Suceava, Neamț, Bacău la altitudini de peste 1200 de metri.

Vor fi intensificări puternice și susținute ale vântului, pe arii extinse în județul Vrancea, cu viteze de peste

90 km/h, iar în zona de munte la altitudini de peste 1200 m, cu viteze de peste 120…140 km/h.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 20 noiembrie, ora 10 – 20 noiembrie, ora 16

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zona joasă de relief a județelor Neamț, Bacău și Vrancea.

În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei. Vor fi viteze de 50…70 km/h, iar la munte de peste 80…100 km/h, cu cele mai mari viteze pe creste.