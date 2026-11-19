MOMENTUL PRODUCERII FENOMENELOR VIZATE:

Data: 19.11.2026 ora 12:00 – 20.11.2026 ora 18:00

Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, se actualizează Avertizarea Hidrologică nr. 106 din 18.11.2026, după cum urmează:

COD GALBEN

În intervalul 19.11.2026 ora 12:00 – 20.11.2026 ora 18:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Bega – bazin amonte S.H. Balinţ şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Balinţ – amonte S.H. Remetea (județele: Timiş şi Arad), Timiş, Bârzava, Moraviţa (județele: Caraş Severin şi Timiş), Caraș, Nera (judeţul Caraş Severin), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin).

În intervalul 19.11.2026 ora 18:00 – 20.11.2026 ora 18:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Tisa – pe sectorul aferent S.H. Valea Vişeului, Vişeu, Iza, Lăpuş (judeţul Maramureş), Tur (judeţul Satu Mare), Someşul Mare (judeţul Bistriţa Năsăud), Someşul Mic – bazin amonte Ac. Gilău (județele: Bihor şi Cluj), Crişul Repede – bazin amonte S.H. Ciucea şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ciucea (județele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru (județele: Bihor şi Arad), Crişul Alb – bazin amonte S.H. Gurahonţ şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gurahonţ – amonte S.H. Ineu (județele: Hunedoara şi Arad), Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni (judeţele: Harghita și Mureş), Arieş – bazin amonte S.H. Baia de Arieş şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Baia de Arieş (județele: Alba şi Cluj), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Săvârșin (județele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte S.H. Calafat (judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Motru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sebeș Olt – amonte Ac. Ionești (judeţele: Sibiu, Vâlcea și Argeș), Olteţ – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu (județele: Gorj şi Vâlcea), Bistriţa (afluent al râului Siret) – bazin amonte S.H. Cârlibaba și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Cârlibaba – amonte Ac. Izvorul Muntelui (judeţele: Suceava, Neamţ și Harghita).

COD PORTOCALIU

În intervalul 19.11.2026 ora 21:00 – 20.11.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuș – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), Tur – bazin amonte Ac. Călinești Oaș (judeţul Satu Mare), Someșul Mare – bazin amonte S.H. Nepos (judeţul Bistriţa Năsăud), Timiș – bazin amonte S.H. Sadova și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (județele: Caraş Severin şi Timiş).

Se ridică începând cu data de 19.11.2026 ora 12:00 AVERTIZAREA HIDROLOGICA din celelalte bazine hidrografice avertizate anterior.

Harta cu codurile se anexează.

Se menționează că fenomenele hidrologice potențial periculoase prognozate se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum și pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate, conform textului mesajului.

În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.

Se impune urmărirea evoluției situației hidrometeorologice, în conformitate cu ”Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră”.