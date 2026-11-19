Sondaj eJobs – Competențele tehnice, adaptarea la schimbare și capacitatea de a lua decizii în situații incerte sunt abilitățile pe care angajatorii le găsesc cel mai greu când recrutează. Candidații cu vârste între 25 și 35 de ani reușesc să se adapteze cel mai bine la noile cerințe ale pieței, din punctul de vedere al competențelor

Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2026, 11:45





București, 18 noiembrie 2026: Competențele tehnice și de specialitate rămân cel mai important criteriu în selecția candidaților, fiind menționate de 54,5% dintre angajatorii care au luat parte la cel mai recent sondaj derulat de eJobs România în rândul angajatorilor. Colaborarea în echipă ocupă locul al doilea, cu 40,9%, urmată de adaptarea la schimbare, cu 30,3%. În schimb, utilizarea instrumentelor de inteligență artificială este inclusă de numai 6,1% dintre respondenți între cele mai importante trei competențe urmărite la recrutare.

Gândirea critică, rezolvarea problemelor noi și capacitatea de a învăța rapid au fost selectate fiecare de 25,8% dintre respondenți. Comunicarea clară contează pentru 22,7%, iar asumarea responsabilității pentru rezultate pentru 21,2%. „Întrebați și în ce măsură cer, la angajare, abilități în folosirea instrumentelor de inteligență artificială, aproape jumătate dintre respondenți spun că nu cer competențe AI la angajare, nici măcar pentru rolurile în care acestea sunt relevante pentru că pot învăța ulterior”, spune Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

46,3% dintre respondenți consideră că utilizarea AI poate fi învățată după angajare. Alți 16,7% se așteaptă ca un candidat să poată folosi independent aceste instrumente pentru sarcini uzuale, inclusiv să verifice rezultatele, 14,8% acceptă un nivel de bază, cu îndrumare, iar 11,1% solicită utilizare avansată, pentru îmbunătățirea proceselor de lucru. „Dincolo de competențele digitale, felul în care candidații comunică și lucrează cu ceilalți poate influența decisiv rezultatul unui proces de recrutare. 24,6% dintre respondenți spun că, în ultimele 12 luni, au respins deseori candidați care îndeplineau cerințele tehnice, din cauza nivelului insuficient al competențelor interpersonale. 4,9% s-au aflat foarte des în această situație, iar 27,9%, uneori. Pregătirea tehnică are o pondere mare în selecție, însă angajatorii se uită și la felul în care un viitor coleg va lucra cu echipa, va comunica sau își va asuma responsabilitatea. Aceste așteptări se regăsesc și în răspunsurile despre limitele inteligenței artificiale: empatia, responsabilitatea pentru decizii și judecata profesională în situații ambigue sunt considerate cel mai greu de înlocuit prin AI”, adaugă Ana Călugăru.

Totodată, atunci când doi candidați îndeplinesc cerințele minime ale unui rol, 29,4% dintre respondenți spun că avantajul în competențele interpersonale ar cântări mai mult în decizia finală. Pentru 23,5%, ar conta mai mult avantajul tehnic, iar 25,5% ar acorda aceeași greutate celor două categorii de competențe.

În ceea ce privește utilizarea AI la locul de muncă, principala îngrijorare a angajatorilor este acceptarea rezultatelor fără verificare, variantă aleasă de 43,4% dintre respondenți. 17% sunt preocupați în primul rând de situațiile în care un candidat nu poate explica rezultatele pe care le prezintă, în timp ce introducerea informațiilor confidențiale în instrumente neautorizate și folosirea AI în locul dezvoltării propriilor competențe sunt menționate fiecare de 15,1%. Verificarea corectitudinii informațiilor și protejarea datelor confidențiale sunt, în același timp, competențele a căror importanță în recrutare a crescut cel mai mult ca urmare a dezvoltării AI, fiecare fiind indicată de 37% dintre respondenți.

Pentru următoarele 12 luni, 22,9% dintre respondenți au în vedere mentoratul intern, iar 16,7%, proiecte practice prin care angajații să învețe competențe noi. În același timp, 39,6% declară că nu au în plan măsuri pentru dezvoltarea competențelor angajaților în contextul AI.

Sondajul a fost realizat în luna octombrie a acestui an, pe un eșantion de 100 de respondenți din rândul angajatorilor: specialiști și manageri de HR, manageri de departament, CEOs și antreprenori.

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