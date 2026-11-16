Cum ținem postul fără să ne punem sănătatea în pericol. Recomandările unui medic infecționist

Publicat de Andreea Drilea, 16 noiembrie 2026, 11:14

Postul cu echilibru îți protejează sănătatea. Recomandări medicale pentru o imunitate puternică și protejarea celor vulnerabili!

Intrăm într-o perioadă cu o profundă încărcătură spirituală pentru comunitatea noastră, un timp al liniștii, al reflecției și al grijii față de cei din jur. În calitate de medic și manager al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași, respect pe deplin această tradiție și înțeleg importanța ei în echilibrul sufletesc al fiecăruia dintre dumneavoastră.

Totodată, din responsabilitate medicală, îmi doresc să vă îndemn la echilibru și prudență. Un regim de post bine gestionat poate aduce beneficii reale organismului, însă atunci când restricțiile alimentare sunt bruște sau incomplete, sistemul imunitar poate slăbi, crescând vulnerabilitatea în fața infecțiilor respiratorii și digestive de sezon.

Un apel special îl adresez către grupele vulnerabile, pentru care postul alimentar strict poate reprezenta un risc major de sănătate:

Copiii și adolescenții se află într-un proces continuu de creștere și dezvoltare, având nevoie zilnic de proteine de calitate, calciu, fier și vitamine esențiale. Privarea de acești nutrienți le poate afecta atât dezvoltarea, cât și capacitatea de apărare a organismului în colectivitate.

Vârstnicii au un metabolism mai lent și o rezervă funcțională mai redusă. Un regim restrictiv, sărac în proteine, poate duce rapid la scăderea masei musculare, la anemie, deshidratare și la o sensibilitate crescută față de infecțiile severe.

Persoanele cu comorbidități (diabet zaharat, boli cardiovasculare, afecțiuni renale, hepatice, oncologice sau boli autoimune), precum și pacienții aflați în convalescență după o boală infecțioasă, au nevoie de o nutriție riguros controlată pentru a-și menține echilibrul metabolic și răspunsul imun. În cazul lor, postul trebuie ținut doar cu acordul și sub îndrumarea medicului curant.

Femeile însărcinate și cele care alăptează au nevoi nutriționale crescute, esențiale atât pentru sănătatea lor, cât și pentru dezvoltarea armonioasă a copilului.

Pentru toți ceilalți care aleg să țină post, recomand câteva reguli simple de protecție:

Asigurați-vă un aport adecvat de proteine vegetale din leguminoase (fasole, linte, năut), nuci, semințe și ciuperci, evitând excesul de produse de patiserie sau alimente ultraprocesate.

Nu neglijați hidratarea și odihna, doi factori esențiali pentru un sistem imunitar puternic.

Nu întrerupeți tratamentele medicale. Nicio restricție alimentară nu trebuie să înlocuiască sau să modifice schema de tratament prescrisă de medic.

Sănătatea trupului și liniștea sufletului merg mână în mână, iar grija față de propria sănătate este, la rândul ei, o formă de responsabilitate față de cei dragi. Echipa medicală a spitalului nostru rămâne în permanență alături de dumneavoastră, pregătită să vă ofere sprijin, prevenție și îngrijire la cele mai înalte standarde.

Vă doresc o perioadă binecuvântată, cu pace, cumpătare și multă sănătate!

Florin Roșu, medic și manager al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași/FOTO AI