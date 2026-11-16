Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fapt divers » Cum ținem postul fără să ne punem sănătatea în pericol. Recomandările unui medic infecționist

Cum ținem postul fără să ne punem sănătatea în pericol. Recomandările unui medic infecționist

Cum ținem postul fără să ne punem sănătatea în pericol. Recomandările unui medic infecționist

Publicat de Andreea Drilea, 16 noiembrie 2026, 11:14

Postul cu echilibru îți protejează sănătatea. Recomandări medicale pentru o imunitate puternică și protejarea celor vulnerabili!

Intrăm într-o perioadă cu o profundă încărcătură spirituală pentru comunitatea noastră, un timp al liniștii, al reflecției și al grijii față de cei din jur. În calitate de medic și manager al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași, respect pe deplin această tradiție și înțeleg importanța ei în echilibrul sufletesc al fiecăruia dintre dumneavoastră.

Totodată, din responsabilitate medicală, îmi doresc să vă îndemn la echilibru și prudență. Un regim de post bine gestionat poate aduce beneficii reale organismului, însă atunci când restricțiile alimentare sunt bruște sau incomplete, sistemul imunitar poate slăbi, crescând vulnerabilitatea în fața infecțiilor respiratorii și digestive de sezon.

Un apel special îl adresez către grupele vulnerabile, pentru care postul alimentar strict poate reprezenta un risc major de sănătate:

  • Copiii și adolescenții se află într-un proces continuu de creștere și dezvoltare, având nevoie zilnic de proteine de calitate, calciu, fier și vitamine esențiale. Privarea de acești nutrienți le poate afecta atât dezvoltarea, cât și capacitatea de apărare a organismului în colectivitate.
  • Vârstnicii au un metabolism mai lent și o rezervă funcțională mai redusă. Un regim restrictiv, sărac în proteine, poate duce rapid la scăderea masei musculare, la anemie, deshidratare și la o sensibilitate crescută față de infecțiile severe.
  • Persoanele cu comorbidități (diabet zaharat, boli cardiovasculare, afecțiuni renale, hepatice, oncologice sau boli autoimune), precum și pacienții aflați în convalescență după o boală infecțioasă, au nevoie de o nutriție riguros controlată pentru a-și menține echilibrul metabolic și răspunsul imun. În cazul lor, postul trebuie ținut doar cu acordul și sub îndrumarea medicului curant.
  • Femeile însărcinate și cele care alăptează au nevoi nutriționale crescute, esențiale atât pentru sănătatea lor, cât și pentru dezvoltarea armonioasă a copilului.

          Pentru toți ceilalți care aleg să țină post, recomand câteva reguli simple de protecție:

  • Asigurați-vă un aport adecvat de proteine vegetale din leguminoase (fasole, linte, năut), nuci, semințe și ciuperci, evitând excesul de produse de patiserie sau alimente ultraprocesate.
  • Nu neglijați hidratarea și odihna, doi factori esențiali pentru un sistem imunitar puternic.
  • Nu întrerupeți tratamentele medicale. Nicio restricție alimentară nu trebuie să înlocuiască sau să modifice schema de tratament prescrisă de medic.

Sănătatea trupului și liniștea sufletului merg mână în mână, iar grija față de propria sănătate este, la rândul ei, o formă de responsabilitate față de cei dragi. Echipa medicală a spitalului nostru rămâne în permanență alături de dumneavoastră, pregătită să vă ofere sprijin, prevenție și îngrijire la cele mai înalte standarde.

Vă doresc o perioadă binecuvântată, cu pace, cumpătare și multă sănătate!

Florin Roșu, medic și manager al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași/FOTO AI 

Etichete:
Cangurul Lingvist – Engleză revine pe 19 noiembrie. Elevii din clasele I–XII sunt invitați să își testeze cunoștințele, logica și intuiția
Fapt divers luni, 9 noiembrie 2026, 11:13

Cangurul Lingvist – Engleză revine pe 19 noiembrie. Elevii din clasele I–XII sunt invitați să își testeze cunoștințele, logica și intuiția

București, 6 noiembrie 2026. Au început înscrierile pentru o nouă ediție a Concursului Internațional Cangurul Lingvist – Engleză,...

Cangurul Lingvist – Engleză revine pe 19 noiembrie. Elevii din clasele I–XII sunt invitați să își testeze cunoștințele, logica și intuiția
(INTERVIU) Scriitoarea Gabriela Adameșteanu: „În acest moment, mă îngrijorează, în primul rând, asaltul Inteligenței Artificiale asupra cărților, care este egal cu scăderea drastică a numărului de cititori. Generația care a apucat, în pandemie, să fie blocată pe ecrane, a ieșit marcată și mult mai doritoare să vadă imagine.”
Fapt divers duminică, 1 noiembrie 2026, 19:16

(INTERVIU) Scriitoarea Gabriela Adameșteanu: „În acest moment, mă îngrijorează, în primul rând, asaltul Inteligenței Artificiale asupra cărților, care este egal cu scăderea drastică a numărului de cititori. Generația care a apucat, în pandemie, să fie blocată pe ecrane, a ieșit marcată și mult mai doritoare să vadă imagine.”

„Gabriela Adameșteanu se distinge prin calitatea scriiturii și prin privirea melancoliei” – în acest fel o descrie Raffaële Rérolle, în...

(INTERVIU) Scriitoarea Gabriela Adameșteanu: „În acest moment, mă îngrijorează, în primul rând, asaltul Inteligenței Artificiale asupra cărților, care este egal cu scăderea drastică a numărului de cititori. Generația care a apucat, în pandemie, să fie blocată pe ecrane, a ieșit marcată și mult mai doritoare să vadă imagine.”
41,7% dintre părinții care lucrează în străinătate intenționează să revină definitiv în România în următorii ani. Peste o treime dintre părinții din diaspora afirmă că relația cu copilul a devenit mai distantă
Fapt divers vineri, 30 octombrie 2026, 11:16

41,7% dintre părinții care lucrează în străinătate intenționează să revină definitiv în România în următorii ani. Peste o treime dintre părinții din diaspora afirmă că relația cu copilul a devenit mai distantă

Sună-i zilnic! Conexiune dincolo de granițe Proiect derulat de Organizația Salvați Copiii și finanțat de Departamentul pentru Românii de...

41,7% dintre părinții care lucrează în străinătate intenționează să revină definitiv în România în următorii ani. Peste o treime dintre părinții din diaspora afirmă că relația cu copilul a devenit mai distantă
(INTERVIU) Lavinia Braniște: „Deși suntem în atâtea straturi de criză, mi se pare că lumea cărții traversează un moment bun – au apărut festivaluri noi de carte, se citește, e lume pe Internet care construiește în jurul cărților.”
Fapt divers duminică, 25 octombrie 2026, 19:33

(INTERVIU) Lavinia Braniște: „Deși suntem în atâtea straturi de criză, mi se pare că lumea cărții traversează un moment bun – au apărut festivaluri noi de carte, se citește, e lume pe Internet care construiește în jurul cărților.”

Scriitoarea Lavinia Braniște se află pe lista scurtă a „Prix Médicis étranger 2026”, cu romanul „Camping”, publicat, anul acesta, în...

(INTERVIU) Lavinia Braniște: „Deși suntem în atâtea straturi de criză, mi se pare că lumea cărții traversează un moment bun – au apărut festivaluri noi de carte, se citește, e lume pe Internet care construiește în jurul cărților.”
Fapt divers sâmbătă, 24 octombrie 2026, 09:32

Recomandări ale autorităţilor înaintea campaniilor de Black Friday

Se apropie perioada în care încep campaniile de Black Friday, iar pe internet apar ofertele tentante care pot ascunde și capcane. Autoritățile...

Recomandări ale autorităţilor înaintea campaniilor de Black Friday
Fapt divers miercuri, 21 octombrie 2026, 10:34

Joburile entry level cresc nivelul de transparență salarială din piață. Din cele 37.000 de poziții postate de la începutul anului pe iajob.ro, 82,4% aveau salariul afișat în anunțul de angajare

București, 21 octombrie 2026: 37.000 de joburi au fost postate anul acesta pe iajob.ro, platforma de recrutare online deținută de eJobs România,...

Joburile entry level cresc nivelul de transparență salarială din piață. Din cele 37.000 de poziții postate de la începutul anului pe iajob.ro, 82,4% aveau salariul afișat în anunțul de angajare
Fapt divers miercuri, 21 octombrie 2026, 06:04

SCHIMB DE TINERI ERASMUS+ · FRANȚA – ROMÂNIA TÂRGU NEAMȚ · OCTOMBRIE 2026

SCHIMB DE TINERI ERASMUS+ · FRANȚA – ROMÂNIA TÂRGU NEAMȚ · OCTOMBRIE 2026 Pliant Zidul Incluziv...

SCHIMB DE TINERI ERASMUS+ · FRANȚA – ROMÂNIA TÂRGU NEAMȚ · OCTOMBRIE 2026
Fapt divers luni, 12 octombrie 2026, 10:29

COMUNICAT CONFERINȚĂ CMNN

Conferințele CMNN – CS I Dr. Lucian Munteanu: „Banul ascuns în pământ, nici crește, nici rodește. Negreșit „povești” grăiește....

COMUNICAT CONFERINȚĂ CMNN