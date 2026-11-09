Salvați Copiii România anunță cea de-a 26-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun, polul de solidaritate al anului

Publicat de Andreea Drilea, 9 noiembrie 2026, 11:49

București, 9 noiembrie 2026: Dincolo de statistici, sărăcia în rândul copiilor este resimțită de aceștia prin lipsurile pe care le au și prin diferența pe o resimt față de colegii care nu provin din medii socio-economice vulnerabile: astfel, atunci când sunt întrebați de ce au nevoie cel mai mult în prezent, cei mai mulți dintre copiii beneficiari ai programelor Organizației Salvați Copiii România optează pentru haine și încălțăminte (58%). În topul opțiunilor, urmează sprijinul suplimentar pentru a se descurca la școală (55%) și dorința de a putea participa la activități extrașcolare împreună cu colegii (excursii, vizite, tabere etc) – 52%. În fiecare an, prin Festivalul Brazilor de Crăciun, ajuns la cea de-a 26-a ediție, Organizația Salvați Copiii aduce în prim-plan importanța crucială a accesului egal la educație pentru copiii vulnerabili, printr-un eveniment care a consacrat responsabilitatea socială drept una dintre cele mai puternice resurse ale unei societăți mature. În 2026, seara de Gală a Festivalului Brazilor de Crăciun va fi organizată pentru al șaselea an consecutiv în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României și va avea loc în data de 3 decembrie, la Muzeul Național de Artă al României, unde brazi special creați pentru această ocazie în atelierele designerilor vor fi licitați. La cele 25 de ediții de până acum ale Festivalului Brazilor de Crăciun au fost strânse fonduri totale de 11.102.000 euro, care au sprijinit activ 287.127 de copii, astfel:

205.898 de copii au primit sprijin socio-economic pentru familiile lor, precum și consiliere psihologică;

11.916 copii au fost incluși în Grădinițe Estivale;

5.524 de copii au fost recuperați prin Programul „A Doua Șansă”;

63.789 de copii au fost integrați în programele de educație de tip „Școală după Școală”.

La ediția de anul trecut, un manifest pentru restabilirea dreptului egal la educație al copiilor aflați în risc de sărăcie și excluziune socială, Festivalul Brazilor de Crăciun a reușit să adune fonduri de peste un milion de euro. Cei 24 de brazi licitați în seara de gală au asigurat sprijin socio-educațional pentru peste 15.000 de copii.

„Fiecare copil care rămâne la școală și primește sprijinul de care are nevoie are șansa să devină un adult care inovează și schimbă în bine comunitatea din care face parte, iar beneficiile acestei investiții se întorc, în timp, către noi toți, sub forma unei societăți mai echitabile și mai puternice. Educația este cea mai valoroasă investiție pe care o putem face. De aceea apreciem și suntem încurajați de felul în care designerii, companiile, oamenii de bine s-au mobilizat an de an și au sprijinit cauza copiilor vulnerabili, cărora Festivalul Brazilor de Crăciun le spune povestea. Sperăm că și pentru această ediție, mobilizarea oamenilor de bine va face o diferență considerabilă pentru accesul la educație al copiilor vulnerabili”, declară Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv, Organizația Salvați Copiii.

Ce spun copiii despre nevoile pe care le resimt: anchetă Salvați Copiii

După nevoia de haine și încălțăminte, de sprijin pentru teme și de acces la excursiile și taberele în care merg colegii lor care nu provin din medii socioeconomice vulnerabile, copiii din programele educaționale ale organizației definesc nevoia unui spațiu locativ mai mare sau mai confortabil (43%), nevoia unei nutriții mai bune (mâncare mai multă sau mai bună – 37%) și dorința de a avea mai multe jocuri și jucării (37%). Produsele de igienă reprezintă o necesitate actuală pentru 26% dintre respondenți, în timp ce 31% și-ar dori un acces mai bun la internet și dispozitive.

Vârsta copiilor influențează în mod clar nevoile resimțite: cei mai mici indică în mai mare măsură jocurile și jucăriile (49%) și în mai mică măsură accesul la internet și dispozitive (25%), în timp ce elevii de gimnaziu resimt mai acut nevoia de sprijin suplimentar pentru a se descurca la școală (59%), iar adolescenții simt mai acut toate categoriile de nevoi testate (cu excepția jocurilor și a jucăriilor), diferențele față de media eșantionului fiind de până la 27 puncte procentuale (în cazul produselor de igienă). Apar și unele diferențe semnificative din perspectiva genului – fetele prioritizează mai puțin nevoile alimentare (33% versus 40% în cazul băieților) și pe cele digitale (28% vs. 34% în cazul băieților), dar resimt în mai mare măsură nevoia de haine și încălțăminte (61% versus 54% dintre băieți) și de produse de igienă (28% versus 23% dintre băieți).

Atunci când li se cere să compare situația financiară a propriei familii cu cea a familiilor din care provin colegii/prietenii lor, 46% dintre copiii integrați în programele socio-educaționale ale organizației spun că familia lor este mai săracă decât a majorității celor de vârsta lor. Cu cât vârsta copiilor este mai mare, cu atât crește ponderea celor care se consideră mai săraci (de la 45% în cazul celor cu vârsta școlii primare, la 59% în cazul adolescenților). Altfel spus, cu cât copiii sunt mai mari și au o perspectivă mai largă decât propria comunitate, cu atât devine mai probabil ca, prin comparație, să se considere mai dezavantajați decât alții.

Experiența participării la programele Salvați Copiii

Peste jumătate dintre copiii consultați de Salvați Copiii (54%) consideră că există lucruri pe care nu le-ar fi putut realiza înainte de a participa la programul de sprijin educațional al Salvați Copiii, dar pe care sunt capabili să le realizeze în prezent. Atunci când sunt invitați să identifice aceste lucruri, cei mai mulți optează pentru aspecte legate de socializare (crearea de prietenii), aspecte legate strict de parcursul școlar (teme, înțelegerea materiei parcurse la clasă, îmbunătățirea rezultatelor obținute la evaluările curente etc). Mulți respondenți apreciază însă că, odată înscriși în programul de sprijin, au avut oportunitatea de a participa la activități extrașcolare și/sau recreative la care nu ar fi putut avea acces (excursii, tabere, activități sportive). De asemenea, o parte semnificativă a copiilor consultați apreciază impactul pe care programul îl are asupra abilităților lor din sfera socioemoțională (încrederea în sine, capacitatea de a-și gestiona emoțiile, abilitatea de a preveni și combate bullyingul).

Atunci când li se solicită să identifice cel mult trei aspecte pentru care ar dori să primească mai mult ajutor, copiii continuă să identifice ca primă prioritate realizarea temelor pentru școală (30% pe prima opțiune și 20% pe cumulul celor trei opțiuni). A doua prioritate este reprezentată de înțelegerea lecțiilor predate la școală (18% din prima opțiune exprimată și 15% din totalul opțiunilor). În ceea ce privește cea de a treia prioritate, dacă analizăm răspunsurile primite ca primă opțiune, observăm că cititul/lectura se situează pe acest al treilea loc (13%), iar dacă analizăm suma opțiunilor, se remarcă importanța acordată activităților distractive (12%).

În ceea ce privește importanța participării în parcursul educațional al copiilor, remarcăm că aproape 9 din 10 (86%) afirmă că, de obicei, își rezolvă temele în cadrul programului Salvați Copiii. 6% își fac temele la școală, iar o pondere similară le rezolvă acasă (3% cu sprijin, iar alți 3% singuri). Diferența de 2% este reprezentată de cei care nu au teme de obicei.

Fișa tehnică: Consultarea și-a propus să exploreze nevoile, experiențele și opiniile copiilor legate de serviciile centrelor educaționale și impactul acestor servicii. La consultare au participat 682 de copii, cu vârsta cuprinsă între 7 și 17 ani, toți beneficiari ai serviciilor de sprijin educațional oferite de Organizația Salvați Copiii în centre care funcționează în 13 localități (11 urbane și 2 rurale).

Date de context: Impactul multiplu al sărăciei asupra asigurării drepturilor copilului se observă cu ușurință în educație, unde datele PISA 2025 ne arată decalajul dintre cei mai avantajați și cei mai dezavantajați elevi. Astfel, 2 din 10 elevi din familiile înstărite au rezultate slabe la citire (20,6%), în timp ce 7 din 10 elevi vulnerabili se află în această situație (70,6%). Cu excepția Zambiei, România a înregistrat cea mai mare variație a scorului la matematică explicată strict prin statutul socioeconomic. Astfel, după eliminarea tuturor celorlalți factori care pot influența rezultatele elevilor, aproape un sfert din variația scorului la matematică înregistrat de elevii români (24.1% față de 12% media OCDE) se explică strict prin statutul socioeconomic.

Creatorii care și-au anunțat participarea la ediția 2026 a Festivalului Brazilor de Crăciun sunt:

LELIA BRINDA & LIGIA SECULICI, UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI TIMIȘOARA • OMID GHANNADI • ADELA PÂRVU • LAURA HÎNCU • MIHAI POPESCU & TWINS STUDIO • DHANIEL NORA & PURPLE FLOWERS • SMILEY & HAHAHA PRODUCTION • ADONIS ENACHE & ENDORPHIN LAB • NICU BOCANCEA & FLORĂRIA IRIS • GHEORGHE LISIȚA • • UNTOLD CREATIVE TEAM • ALINA OANA MANOLIU, CONSTANTIN PÂSLARU & DAN MANOLIU – TVR • KAUSTIK & SUMMER WELL CREATIVE LAB • DAMIANA PĂUN – VORBEȘTE LUMEA, PROTV • CRISTINA GOLBAN, cu sprijinul BEAUTY CONNECTION • OVIDIU TOADER, susținut de CLOUD9 EVOLUTION • SIMONA & GABRIEL GHERASIM – GALLANTIQUE BOUTIQUE • ANA & MARIA MOHONEA – ARCHITECTURAL CHRISTMAS • IOANA VĂLLIMĂRESCU & RADU ȘTEFAN BĂNICĂ, cu sprijinul EDITURII ARTHUR.

Acestora li se va alătura SALVAȚI COPIII, cu sprijinul ȘTEFANIEI MIRCEA.

Pentru mai multe informații, persoana de contact:

Liliana Bibac-Moșneguțu, Coordonator program – liliana.bibac@salvaticopiii.ro

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Despre Organizația Salvați Copiii

De 36 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație independentă din lume care promovează drepturile copilului și care cuprinde 30 de membri și desfășoară în prezent programe în peste 100 de țări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. Peste 4.522.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.