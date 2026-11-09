„Pădurea Prieteniei” a dus România în Cartea Recordurilor. Andrei Coșuleanu, președinte Act For Tomorrow, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 9 noiembrie 2026, 09:28

Voluntarii din Regiunea Nord-Est, au spus prezent pentru noul record mondial cu Pădurea Prieteniei! Țara noastră a intrat în Guinness World Records, în weekend, pe 7 noiembrie 2026.

Andrei Coșuleanu, președinte Act For Tomorrow, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.

Recordul a fost stabilit pentru cel mai mare număr de persoane care plantează arbori simultan. 2.512 participanți au plantat, în același timp, 2.512 puieți de frasin, în comuna Poienarii Burchii, județul Prahova. Proiectul Pădurea Prietenei a fost organizat de Asoiciația Act For Tomorrow, iar rezultatul a fost validat de arbitrul Guinness World Records, Richard Stenning.

Recordul stabilit de România a depășit performanța de 2055 de participanți, stabilită de India anul trecut, în 2025.

Care au fost regulile de sincronizare și provocările din spatele stabilirii recordului, am aflat în matinalul Radio România Iași:

FOTO Facebook Act for Tomorrow