Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » „Pădurea Prieteniei” a dus România în Cartea Recordurilor. Andrei Coșuleanu, președinte Act For Tomorrow, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

„Pădurea Prieteniei” a dus România în Cartea Recordurilor. Andrei Coșuleanu, președinte Act For Tomorrow, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

„Pădurea Prieteniei” a dus România în Cartea Recordurilor. Andrei Coșuleanu, președinte Act For Tomorrow, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 9 noiembrie 2026, 09:28

Voluntarii din Regiunea Nord-Est, au spus prezent pentru noul record mondial cu Pădurea Prieteniei! Țara noastră a intrat în Guinness World Records, în weekend, pe 7 noiembrie 2026.

Andrei Coșuleanu, președinte Act For Tomorrow, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.

Recordul a fost stabilit pentru cel mai mare număr de persoane care plantează arbori simultan. 2.512 participanți au plantat, în același timp, 2.512 puieți de frasin, în comuna Poienarii Burchii, județul Prahova. Proiectul Pădurea Prietenei a fost organizat de Asoiciația Act For Tomorrow, iar rezultatul a fost validat de arbitrul Guinness World Records, Richard Stenning.

Recordul stabilit de România a depășit performanța de 2055 de participanți, stabilită de India anul trecut, în 2025.

Care au fost regulile de sincronizare și provocările din spatele stabilirii recordului, am aflat în matinalul Radio România Iași:

 

FOTO Facebook Act for Tomorrow

Etichete:
Fabrica de Voluntari de la Iași, evenimente studențești în noiembrie 2026. Mara Căliman și Alexa Aștifeni, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni sâmbătă, 7 noiembrie 2026, 09:15

Fabrica de Voluntari de la Iași, evenimente studențești în noiembrie 2026. Mara Căliman și Alexa Aștifeni, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Asociația Moldavia, voluntariat și creativitate studențească în Iași. Ce spune echipa despre acest weekend de noiembrie? Ultimul weekend de...

Fabrica de Voluntari de la Iași, evenimente studențești în noiembrie 2026. Mara Căliman și Alexa Aștifeni, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
#StareaEducației (INTERVIU) Protestele elevilor și studenților din Franța. Cécile Folschweiller, conf.dr. INALCO Paris: Nemulțumirile elevilor au pornit, în multe cazuri, de la probleme concrete, respectiv clădiri degradate, clase aglomerate, programe școlare dificil de gestionat și un sistem de admitere în învățământul superior pe care îl consideră inechitabil. Studenții s-au solidarizat pentru că se confruntă cu probleme similare.
Emisiuni vineri, 6 noiembrie 2026, 14:39

#StareaEducației (INTERVIU) Protestele elevilor și studenților din Franța. Cécile Folschweiller, conf.dr. INALCO Paris: Nemulțumirile elevilor au pornit, în multe cazuri, de la probleme concrete, respectiv clădiri degradate, clase aglomerate, programe școlare dificil de gestionat și un sistem de admitere în învățământul superior pe care îl consideră inechitabil. Studenții s-au solidarizat pentru că se confruntă cu probleme similare.

Elevii și studenții francezi au revenit în stradă după o pauză de două săptămâni, alăturându-se mobilizării sindicatelor care cer...

#StareaEducației (INTERVIU) Protestele elevilor și studenților din Franța. Cécile Folschweiller, conf.dr. INALCO Paris: Nemulțumirile elevilor au pornit, în multe cazuri, de la probleme concrete, respectiv clădiri degradate, clase aglomerate, programe școlare dificil de gestionat și un sistem de admitere în învățământul superior pe care îl consideră inechitabil. Studenții s-au solidarizat pentru că se confruntă cu probleme similare.
„Pelerin în Iași”, cu ghidul de turism Irina Tacu! Povestea pe scurt, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni vineri, 6 noiembrie 2026, 10:36

„Pelerin în Iași”, cu ghidul de turism Irina Tacu! Povestea pe scurt, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Turul pelerinului se întâmplă mâine, 7 noiembrie, începând cu ora 11.00.  Traseu: Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină”,...

„Pelerin în Iași”, cu ghidul de turism Irina Tacu! Povestea pe scurt, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
(AUDIO) Când istoria devine artă, iar memoria unește popoare: România și Grecia, într-un dialog al culturilor, la Iași – temă a emisiunii Dialog intercultural, joi, 6 noiembrie, h 20:30, cu Dumitru Șerban
Emisiuni vineri, 6 noiembrie 2026, 10:28

(AUDIO) Când istoria devine artă, iar memoria unește popoare: România și Grecia, într-un dialog al culturilor, la Iași – temă a emisiunii Dialog intercultural, joi, 6 noiembrie, h 20:30, cu Dumitru Șerban

La Iași, în ziua de joi, 5 noiembrie 2026, începând cu ora 17, în Sala „Diotima” din incinta Casei de Cultură a Municipiului „Mihai...

(AUDIO) Când istoria devine artă, iar memoria unește popoare: România și Grecia, într-un dialog al culturilor, la Iași – temă a emisiunii Dialog intercultural, joi, 6 noiembrie, h 20:30, cu Dumitru Șerban
Emisiuni vineri, 6 noiembrie 2026, 08:10

Astăzi, la Iași, se desemnează „Scriitorul Anului”! Președintele Uniunii Scriitorilor din România, Varujan Vosganian, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Gala Națională „Scriitorii Anului”, are loc astăzi, 6 noiembrie 2026, în sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași, de la ora...

Astăzi, la Iași, se desemnează „Scriitorul Anului”! Președintele Uniunii Scriitorilor din România, Varujan Vosganian, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 5 noiembrie 2026, 10:21

Și tu te lupți cu kilogramele în plus? Ce e de făcut? Doctorul Alina Onofriescu în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea Și tu te lupți cu kilogramele în plus? Ce e de făcut? O alimentație echilibrată și mișcarea fizică sunt elemente...

Și tu te lupți cu kilogramele în plus? Ce e de făcut? Doctorul Alina Onofriescu în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 5 noiembrie 2026, 09:30

Astăzi se lansează, la Iași, SkillUp Sport! Conferențiar universitar doctor Iulian Dumitru, în matinal cu Adina Șuhan

Oportunitate pentru sportivii aflați la final de carieră! 𝗦𝗸𝗶𝗹𝗹𝗨𝗽 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧! Formare și Integrare Profesională...

Astăzi se lansează, la Iași, SkillUp Sport! Conferențiar universitar doctor Iulian Dumitru, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 5 noiembrie 2026, 07:56

Cobza: de la dalta meșterului la degetele tinerilor învățăcei – temă a emisiunii TRADIȚII de joi, 5 noiembrie, ora 21:03 – cu Dumitru Șerban

Stimați prieteni, mulți dintre dumneavoastră știți de cobza românească și meșteșugul de făurire a acestui vechi instrument muzical că au...

Cobza: de la dalta meșterului la degetele tinerilor învățăcei – temă a emisiunii TRADIȚII de joi, 5 noiembrie, ora 21:03 – cu Dumitru Șerban