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(AUDIO) Când istoria devine artă, iar memoria unește popoare: România și Grecia, într-un dialog al culturilor, la Iași – temă a emisiunii Dialog intercultural, joi, 6 noiembrie, h 20:30, cu Dumitru Șerban

(AUDIO) Când istoria devine artă, iar memoria unește popoare: România și Grecia, într-un dialog al culturilor, la Iași – temă a emisiunii Dialog intercultural, joi, 6 noiembrie, h 20:30, cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2026, 10:28

La Iași, în ziua de joi, 5 noiembrie 2026, începând cu ora 17, în Sala „Diotima” din incinta Casei de Cultură a Municipiului „Mihai Ursachi” s-a vorbit pentru publicul ieșean – și nu numai – despre istoria și cultura Comunității Elene din România, mai exact prin intermediul documentarului „Revoluția Elenă pe pământ românesc”, în regia Roxanei Amzăr Gheorghe, primul interlocutor al ediției de astăzi a emisiunii noastre.

Concret, filmul evocă un capitol esențial al istoriei noastre comune, printr-o abordare cinematografică. Pelicula îmbină documentarea istorică și reconstituirea artistică. În programul evenimentului a avut loc și vernisajul expoziției fotografice cu același titlu.

Expoziția reunește imagini, fotografii, secvențe fotografice realizate de către Dan Gheorghe, surprinzând locuri cu semnificație istorică, oameni, trăiri, toate acestea fiind prezente în film, precum și fragmente din reconstituirile cinematografice.

Evenimentul prezentat face parte din proiectul MULTICULTURALITATE ÎN ARTA CINEMATOGRAFICĂ, proiect aflat la ediția a VI-a.

Proiectul reunește filme-eveniment propuse de către comunitățile etnice din România, și se desfășoară, la Iași, în perioada 22 octombrie – 17 decembrie.

Întâi de toate, invităm la dialog pe doamna Roxana Amzăr Gheorghe, regizor al Televiziunii Române, cea care a semnat regia filmului „Revoluția Elenă pe pământ românesc”.

Interlocutorul nostru ne oferă amănunte concrete atât despre film, cât și despre expoziție, cu accent pe importanța actului istoric în ceea ce privește relațiile dintre România și Grecia, Grecia și România.

Înaintea deschiderii evenimentului, am invitat la dialog și pe doamna profesor de istorie Cristina Talpan de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași, cea care, concret și la obicet, ne oferă, prin cuvânt, o imagine a comunității elene pe pământ românesc.

În ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural (vineri, 6 nov. 2026, h 20 :30), din deschiderea evenimentului difuzăm discursul domnului deputat Dragoș Gabriel Zisopol, președinte al Uniunii Elene din România, cel care ne povestește despre inițiativa de realizare a filmului documentar, inițiativă întărită și de expoziția de fotografie, expoziție semnată de către Dan Gheorghe, responsabil și de imaginea filmului „Revoluția Elenă pe pământ românesc”. Principalele activități culturale organizate de către Uniunea Elenă din România – în ultima perioadă – alte teme pe care ni le prezintă domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol, ajungând la concluzia că tot ceea ce se întâmplă între România și Grecia, Grecia și România este reflectat în cuvintele: „am scris, scriem și vom scrie istoria”.

Referitor la cele prezentate, conchidem: „Frumusețea lumii constă în diversitatea oamenilor săi”.
Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu temele prezentate, vă invit diseară (vineri, 6 NOV. 2026), începând cu ora 20 și 30 de minute, alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI: https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/
Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

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