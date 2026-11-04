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(AUDIO) Mihai Eminescu în dialog cu marea literatură a lumii, o apariție editorială de referință, prezentată publicului ieșean

(AUDIO) Mihai Eminescu în dialog cu marea literatură a lumii, o apariție editorială de referință, prezentată publicului ieșean

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2026, 09:44

În programul Zilelor Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2026) a avut loc prezentarea volumului „Mihai Eminescu și Republica Mondială a Literelor”, carte semnată de către – doctor în Filologie – Ioana-Alexandra Lionte-Ivan.

Evenimentul s-a desfășurat în ziua de luni, 26 octombrie 2026, începând cu ora 14, în incinta Librăriei „Orest TAFRALI”.

Cartea a văzut lumina tiparului la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în colecția BIBLIOTECA de ISTORIE LITERARĂ.

Înaintea deschiderii activității culturale, am stat de vorbă cu autoarea cărții și am aflat povestea acesteia.

Invitați pentru a prezenta cartea, alături de autoare, cea pe care am intervievat-o, au fost: prof. univ. dr. Antonio Patraș, asist. drd. Smărăndița Elena Costin și drd. Maria Corina Dimitriu.

Așadar, o altă voce pe care am înregistrat-o cu prilejul prezentării de zilele trecute este a drd. Maria Corina Dimitriu, cea care despre cercetarea de față ne precizează că „este un volum foarte curajos, din punctul meu de vedere, pentru că noi îl știm pe Eminescu în postura lui de poet național. Ce sună mai natural decât atât? Eminescu – poet național român – cum spune și titlul unui volum coordonat de doamna Ioana Bot, de la Cluj. Și, cu toate acestea, autoarea ne arată că, în procesul în care Eminescu devine poet național, de fapt, sunt implicate foarte multe legături care țin de relațiile sale cu marea cultură europeană, de exportul valorilor culturale românești, reprezentativitatea spațiului românesc în spațiul european”.

Înregistrările postate le difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICIhttps://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

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