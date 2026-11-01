(AUDIO-FOTO) Distincții în Spania pentru Radio România Iași, la 85 de ani de existență, și pentru jurnalista Petronela Cotea Mihai

Publicat de Andreea Drilea, 1 noiembrie 2026, 09:35





Radio România Iași, parte din Radio România Regional, și realizatoarea de emisiuni Petronela Cotea Mihai au primit Premiile „Ion Heliade Rădulescu pentru Constanță în Jurnalism” – Secțiunea RADIO, acordate de Casa Română de Cultură Getafe-Madrid, Spania. Distincțiile, anunțate în luna iulie 2026, au fost înmânate sâmbătă, 24 octombrie 2026, la Getafe-Madrid. Ceremonia a avut o semnificație aparte, întrucât premiile au fost oferite în anul în care Radio România Iași a aniversat 85 de ani de la înființare, iar realizatoarea de emisiuni Petronela Cotea Mihai a marcat 30 de ani de activitate în cadrul postului.

Radio România Iași a primit Premiul pentru Radio și Podcast – Recunoaștere Instituțională, în semn de apreciere pentru parcursul de 85 de ani ai postului în slujba informării publice, pentru profesionalismul jurnalistic și pentru contribuția la păstrarea și promovarea identității lingvistice și culturale în regiunea Moldovei.

La categoria Recunoaștere Individuală, distincția i-a revenit realizatoarei și producătoarei de emisiuni Petronela Cotea Mihai, de la Radio România Iași. Premiul a recompensat întreaga sa activitate profesională, implicarea în promovarea culturii române și contribuția la consolidarea legăturilor cu românii din diaspora.

Președinte executiv al Casei Române de Cultură din Getafe-Madrid, Spania, Laura Afrodita Apati a anunțat și a motivat premiile, într-o declarație consemnată de redactorul Radio Iași Petronela Cotea Mihai.

Premiul pentru Presă Culturală a fost acordat Revistei „Ateneu” din Bacău, în contextul aniversării centenarului primei sale apariții.

Premiile au fost acordate în cadrul proiectului „România între culturi 2026”, organizat cu prilejul aniversării a 145 de ani de relații diplomatice dintre România și Spania, și au fost înmânate în cadrul Galei „Minte, inimă și grai străbun”, desfășurate sâmbătă, 24 octombrie 2026, la Centro Cívico „La Alhóndiga” din Getafe-Madrid, Salon de Actos.

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Evenimentul a fost organizat de Casa Română de Cultură Getafe-Madrid, sub coordonarea președintelui executiv Laura Afrodita Apati și a vicepreședintelui fondator Juan José García. Ceremonia a fost prezentată de poeta și scriitoarea Ștefania Vasile, coordonatoarea Departamentului de Cultură al instituției, și de Bianca Motoc.

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Manifestarea, care s-a desfășurat pe parcursul a trei ore, a reunit reprezentanți ai autorităților, membri ai asociațiilor românești din Spania, artiști, scriitori și numeroși membri ai comunității românești. Programul a cuprins momente dedicate jurnalismului, literaturii, tradițiilor populare, muzicii și dialogului intercultural româno-spaniol.

În debutul programul cultural-artistic, grupul vocal de copii „Junior” al Casei Române de Cultură Getafe a susținut un moment muzical, soliste fiind elevele Sara María García Apati și Elena Denisa Dodiță.

Au urmat intervenții ale reprezentanților asociațiilor românești participante, momente folclorice și prezentări dedicate relațiilor româno-spaniole și vieții comunității românești din Spania.

Un loc important în program l-a ocupat intervenția președintelui Asociației „Nuestras Costumbres”, Sorin Ciobanu (originar din Bârlad), care a propus o incursiune în istoria relațiilor bilaterale, de la perioada lui Traian până în contemporaneitate, precum și prezentarea activității comunității românești din Spania.

Asociația „Pro Vita Lex” a contribuit, la rândul său, printr-o demonstrație artistică.

A urmat un moment literar care a inclus prezentarea volumului „Rost și rânduială în satul românesc”, un proiect editorial al postului, construit pe parcursul a cinci ani. Cartea a încununat o serie de emisiuni radiofonice difuzate în fiecare duminică, sub același titlu, și a adunat mărturii și reflecții dedicate satului românesc și oamenilor săi. Totodată, a fost realizată prezentarea creațiilor literare semnate de Mariana Căueșteanu Răciulă, interpretă de muzică populară, poetă și scriitoare stabilită în Italia. Autoarea a prezentat volumele de poezie „Drumuri în Arcadia” și „Dincolo de zare”, precum și volumele de proză „Zbor cu aripi frânte” (două volume) și „Răsăritul soarelui negru”. Programul a fost completat de un moment muzical susținut de aceasta.

Mariana Căueșteanu Răciulă a susținut și atelierul „Graiul Tradiției”, dedicat costumului popular tradițional, din satele situate în sud-vestul județului Iași. Atelierul a oferit participanților ocazia de a descoperi elemente ale portului tradițional românesc și unele etape ale realizării acestuia și de a înțelege importanța transmiterii patrimoniului vestimentar către noile generații din diaspora.

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Momentele folclorice au fost susținute de interpreții Florica Badea, Florina Mureșan Moraru, Viorel Vivi, Nicoleta Rotaru și Nicolae Grancea, precum și de fondatorul Casei Române de Cultură Getafe, Nelu Răceanu. Publicul s-a bucurat și de intervențiile grupurilor artistice și de dans, între care „Mugurașii Salvei” și „Floare de Colț” din Madrid.

La manifestare au participat reprezentanți ai Casei Române de Cultură Getafe, respectiv poetul Marin Dumitrescu-vicepreședinte II, Gabriela Banu-președinte de onoare și Maria Alexandra Spânu-vicepreședinte de onoare –, alături de membri și reprezentanți ai asociațiilor „Pro Vita Lex” din Torrejón de Ardoz, „Nuestras Costumbres” din Arganda del Rey și ai Asociației Hispano-Române „Salva” din Vallecas, Madrid.

Au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți ai Grupului Editorial SIAL PIGMALIÓN din Madrid, ai Grupului vocal „Junior” al Casei Române de Cultură Getafe și ai Grupului de dans folcloric „Floare de Colț” din Madrid.

Manifestarea s-a încheiat cu acordarea diplomelor de către Radio Iași, mesajele de mulțumire ale organizatorilor, un moment artistic susținut de artistul Nelu Răceanu și Marea Horă a Unirii, la care au participat artiștii, reprezentanții asociațiilor, invitații și publicul prezent.

La primirea distincției, jurnalista Petronela Cotea Mihai a transmis un mesaj de recunoștință organizatorilor și juriului, subliniind semnificația specială a acestor premii, pentru Radio Iași, la aniversarea a 85 de ani de la înființare (2 noiembrie 1941 – 2 noiembrie 2026) și pentru ea, în contextul celor trei decenii de activitate la Radio Iași. Distincțiile acordate sunt deosebit de onorante, reprezentând o recunoaștere a continuității, profesionalismului și contribuției jurnalismului public la promovarea valorilor culturale românești, inclusiv dincolo de granițele țării.

Prin această gală, Casa Română de Cultură Getafe-Madrid a evidențiat rolul presei, literaturii și artei în păstrarea identității culturale și în consolidarea dialogului româno-spaniol. În acest context, distincția acordată Radio Iași a consacrat valoarea continuității instituționale și relevanța misiunii sale publice în dinamica vieții culturale și informaționale, precum și rolul său în transmiterea, conservarea și promovarea valorilor identitare românești de-a lungul celor 85 de ani de existență.

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Audio-foto, Petronela Cotea Mihai