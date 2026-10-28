(AUDIO) Academia Română, Filiala Iași, 80 de ani de excelență, tradiție și spirit creator. Meda Gâlea, despre o carte-document și povestea apariției sale (V)

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 octombrie 2026, 09:28

În ziua de luni, 12 octombrie 2026, începând cu ora 11, în Aula Filialei Iași a Academiei Române, Bulevardul Carol I, Nr. 8, a avut loc prezentarea cărții – ACADEMIA ROMÂNĂ. Filiala Iași. Opt decenii în viața cultural-științifică a Iașului.

Invitați pentru a vorbi la eveniment au fost: academicianul Viorel Barbu, președintele Filialei din Iași a Academiei Române și editor al volumului; prof. univ. dr. Antonio Patraș, director al Şcolii Doctorale de Studii Filologice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; prof. univ. dr. Bogdan Crețu, scriitor, critic literar și editor al volumului; conf. univ. dr. Livia Iacob, director executiv al Fundației Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și Meda Gâlea, editor al volumului.

Lansarea s-a desfășurat în programul ZILELOR ACADEMICE IEȘENE/ 2026.

Cartea a văzut lumina tiparului – anul acesta – la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Astăzi postăm discursul doamnei Meda Gâlea, director în cadrul Filialei Iași a Academiei Române, doctor în Științe Economice, cea care a inițiat proiectul editorial de față.

Înregistrarea postată o difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Facebook)