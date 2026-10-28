Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » (AUDIO) Academia Română, Filiala Iași, 80 de ani de excelență, tradiție și spirit creator. Meda Gâlea, despre o carte-document și povestea apariției sale (V)

(AUDIO) Academia Română, Filiala Iași, 80 de ani de excelență, tradiție și spirit creator. Meda Gâlea, despre o carte-document și povestea apariției sale (V)

(AUDIO) Academia Română, Filiala Iași, 80 de ani de excelență, tradiție și spirit creator. Meda Gâlea, despre o carte-document și povestea apariției sale (V)

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 octombrie 2026, 09:28

În ziua de luni, 12 octombrie 2026, începând cu ora 11, în Aula Filialei Iași a Academiei Române, Bulevardul Carol I, Nr. 8, a avut loc prezentarea cărții – ACADEMIA ROMÂNĂ. Filiala Iași. Opt decenii în viața cultural-științifică a Iașului.

Invitați pentru a vorbi la eveniment au fost: academicianul Viorel Barbu, președintele Filialei din Iași a Academiei Române și editor al volumului; prof. univ. dr. Antonio Patraș, director al Şcolii Doctorale de Studii Filologice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; prof. univ. dr. Bogdan Crețu, scriitor, critic literar și editor al volumului; conf. univ. dr. Livia Iacob, director executiv al Fundației Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și Meda Gâlea, editor al volumului.

Lansarea s-a desfășurat în programul ZILELOR ACADEMICE IEȘENE/ 2026.

Cartea a văzut lumina tiparului – anul acesta – la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Astăzi postăm discursul doamnei Meda Gâlea, director în cadrul Filialei Iași a Academiei Române, doctor în Științe Economice, cea care a inițiat proiectul editorial de față.

Înregistrarea postată o difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.
Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN
Foto: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Facebook)

Etichete:
#StareaEducației (INTERVIU) Lorena Tarlion, fost judecător, reprezentantă a Asociației „Justiție pentru Minori”: Violența școlară nu poate fi înțeleasă prin izolarea unui singur factor și nici combătută exclusiv prin sancțiuni. Copilul este manifestarea eșecului nostru. Reducerea vârstei răspunderii penale tratează efectele, nu cauza.
Emisiuni luni, 26 octombrie 2026, 22:33

#StareaEducației (INTERVIU) Lorena Tarlion, fost judecător, reprezentantă a Asociației „Justiție pentru Minori”: Violența școlară nu poate fi înțeleasă prin izolarea unui singur factor și nici combătută exclusiv prin sancțiuni. Copilul este manifestarea eșecului nostru. Reducerea vârstei răspunderii penale tratează efectele, nu cauza.

Cazurile recente de violență școlară au readus în atenția publică siguranța elevilor în unitățile de învățământ și eficiența...

#StareaEducației (INTERVIU) Lorena Tarlion, fost judecător, reprezentantă a Asociației „Justiție pentru Minori”: Violența școlară nu poate fi înțeleasă prin izolarea unui singur factor și nici combătută exclusiv prin sancțiuni. Copilul este manifestarea eșecului nostru. Reducerea vârstei răspunderii penale tratează efectele, nu cauza.
(AUDIO)„Când istoria devine carte, iar cultura își celebrează valorile”, 80 de ani de viață academică ieșeană, între memoria trecutului și responsabilitatea viitorului. Discursul conf. univ. dr. Livia Iacob, la prezentarea unui volum de referință pentru Iașul cultural și științific (IV)
Emisiuni luni, 26 octombrie 2026, 11:54

(AUDIO)„Când istoria devine carte, iar cultura își celebrează valorile”, 80 de ani de viață academică ieșeană, între memoria trecutului și responsabilitatea viitorului. Discursul conf. univ. dr. Livia Iacob, la prezentarea unui volum de referință pentru Iașul cultural și științific (IV)

La Iași, în ziua de luni, 12 octombrie 2026, începând cu ora 11, în Aula Filialei Iași a Academiei Române, Bulevardul Carol I, Nr. 8, a fost...

(AUDIO)„Când istoria devine carte, iar cultura își celebrează valorile”, 80 de ani de viață academică ieșeană, între memoria trecutului și responsabilitatea viitorului. Discursul conf. univ. dr. Livia Iacob, la prezentarea unui volum de referință pentru Iașul cultural și științific (IV)
Adolescenții, părinții și capcana scroll-ului infinit. Campanie pentru echilibrul dintre online și viața reală. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 26 octombrie 2026, 10:17

Adolescenții, părinții și capcana scroll-ului infinit. Campanie pentru echilibrul dintre online și viața reală. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Cât timp petrecem online și cât de conectați mai suntem la viața reală? „Reconnect Iași – de la scroll la conexiuni reale”, proiect...

Adolescenții, părinții și capcana scroll-ului infinit. Campanie pentru echilibrul dintre online și viața reală. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
(INTERVIU) Marian Ionescu (Direcția 5), la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (24.10.2026)
Emisiuni duminică, 25 octombrie 2026, 10:20

(INTERVIU) Marian Ionescu (Direcția 5), la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (24.10.2026)

Ajunsă la 35 de ani, Direcția 5 este o trupă care nu mai aparține unei singure generații! Direcția 5 a susținut concertul aniversar pe 24...

(INTERVIU) Marian Ionescu (Direcția 5), la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (24.10.2026)
Emisiuni duminică, 25 octombrie 2026, 10:14

(AUDIO) Volumul – ACADEMIA ROMÂNĂ. Filiala Iași. Opt decenii în viața cultural-științifică a Iașului (EUAIC) în prezentarea universitarului ieșean Bogdan Crețu (III)

În ziua de luni, 12 octombrie 2026, începând cu ora 11, în Aula Filialei Iași a Academiei Române, Bulevardul Carol I, Nr. 8, a avut loc...

(AUDIO) Volumul – ACADEMIA ROMÂNĂ. Filiala Iași. Opt decenii în viața cultural-științifică a Iașului (EUAIC) în prezentarea universitarului ieșean Bogdan Crețu (III)
Emisiuni sâmbătă, 24 octombrie 2026, 13:21

#StareaEducației: (INTERVIU) Clubul Logos la FILIT 2026. Prof. Serinella Zara: ”Eu, cumva, profit de un scriitor pentru a aborda subiecte de foarte multe ori sensibile, delicate, de care multă lume se ferește, și în familie și în societate.”

La Iași, întâlnirile cu scriitorii îi ajută pe adolescenți să descopere literatura dincolo de paginile cărților. De 13 ani, Clubul Logos,...

#StareaEducației: (INTERVIU) Clubul Logos la FILIT 2026. Prof. Serinella Zara: ”Eu, cumva, profit de un scriitor pentru a aborda subiecte de foarte multe ori sensibile, delicate, de care multă lume se ferește, și în familie și în societate.”
Emisiuni sâmbătă, 24 octombrie 2026, 11:49

(INTERVIU) Marea Neagră, unul dintre cele mai vulnerabile puncte ale NATO. Iulia Joja, expertă în securitate și apărare: „De la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, echilibrul militar din Marea Neagră s-a transformat radical. Este nevoie de o strategie regională a Alianței și de investiții în apărarea antidrone.

Atacurile cu drone asupra navelor comerciale din apropierea coastelor României și Bulgariei readuc în prim-plan vulnerabilitățile de securitate...

(INTERVIU) Marea Neagră, unul dintre cele mai vulnerabile puncte ale NATO. Iulia Joja, expertă în securitate și apărare: „De la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, echilibrul militar din Marea Neagră s-a transformat radical. Este nevoie de o strategie regională a Alianței și de investiții în apărarea antidrone.
Emisiuni sâmbătă, 24 octombrie 2026, 09:25

Studenții de la Geografie și Geologie se pregătesc pentru Balul Bobocilor GEO-GEO 2026! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Studenții de la Geografie și Geologie se pregătesc pentru Balul Bobocilor GEO-GEO 2026! Alexia Albu și Mihai Bucur, în Bună Dimineața cu Adina...

Studenții de la Geografie și Geologie se pregătesc pentru Balul Bobocilor GEO-GEO 2026! Bună Dimineața cu Adina Șuhan