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Adolescenții, părinții și capcana scroll-ului infinit. Campanie pentru echilibrul dintre online și viața reală. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 26 octombrie 2026, 10:17


Cât timp petrecem online și cât de conectați mai suntem la viața reală? „Reconnect Iași – de la scroll la conexiuni reale”, proiect marca Asociația Natura 2.0!

Anca Bîlbă, psihoterapeut și specialist în sănătate emoțională, cu experiență în lucrul cu copiii și adolescenții, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Ce spune echipa asociației?

Ne dorim să înțelegem mai bine relația adolescenților și tinerilor cu telefonul, internetul și timpul petrecut online.

Campania cuprinde:

* O mini-serie de patru episoade video, adresată adolescenților și părinților, despre presiunea online, capcana scroll-ului infinit și reconectarea în familie.

* O conferință educațională pentru studenți, pe 27 octombrie.

* Un webinar interactiv cu specialiști, pe 3 noiembrie, la ora 19:30, alături de Anca Bîlbă, psihoterapeut, și dr. Elena Copaciu, medic primar ATI și vicepreședinte al Asociației Natura 2.0.

* O conferință educațională pentru elevi, în cadrul programului „Biblioteca Vie” de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, continuând colaborarea de anul trecut cu liceul, în cadrul unui proiect finanțat de Primăria Municipiului Iași.

* Un podcast tematic și realizarea Barometrului Comportamentelor Digitale în Iași.
Prin Reconnect Iași, ne dorim să deschidem o conversație sinceră despre felul în care folosim tehnologia și să încurajăm copiii, tinerii și adulții să găsească un echilibru între lumea online și relațiile din viața reală.

Telefonul este pentru tine.

Nu tu pentru telefon.

Proiect realizat de Asociația Natura 2.0 și finanțat de Primăria Municipiului Iași, prin programul anual de finanțare nerambursabilă a proiectelor societății civile.

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