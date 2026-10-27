Luca Niculescu: România şi Republica Moldova cooperează la cel mai strâns nivel din perioada recentă

Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2026, 16:39

România şi Republica Moldova cooperează la cel mai înalt şi mai strâns nivel din perioada recentă, iar sprijinul acordat de Bucureşti urmăreşte consolidarea unei Republici Moldova mai stabile, mai sigure şi mai bine conectate la România şi la Uniunea Europeană, a declarat marţi prim-ministrul Luca Niculescu, aflat în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului.

‘Este prima deplasare externă la începutul mandatului de prim-ministru, în urmă cu exact o săptămână, am vrut să fiu la Chişinău cât mai repede. Prezenţa colegilor mei şi a mea reconfirmă că România şi Republica Moldova cooperează la cel mai înalt, la cel mai strâns nivel din perioada recentă şi intenţia noastră de a consolida aceste relaţii istorice pe care le avem, aceste relaţii profunde într-o Uniune Europeană, acolo unde este locul Chişinăului. Deci, sprijinul României pentru Republica Moldova reflectă un angajament constant pentru o Republica Moldova mai stabilă, mai sigură, mai bine conectată la România şi la Uniunea Europeană’, a declarat Luca Niculescu în conferinţa comună de presă susţinută alături de prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan.

O parte importantă a discuţiilor dintre oficialii români şi moldoveni a vizat proiectele strategice de interconectare în domeniul transporturilor şi energiei.

‘Şi evident că-mi doresc să dinamizăm agenda sectorială pentru a obţine rezultate cât mai concrete e, deoarece este ceea ce aşteaptă şi cetăţenii noştri. Am discutat în detaliu stadiul proiectelor de interconectare în domeniul transporturilor, în domeniul energiei, sunt două domenii esenţiale pentru rezilienţa Republicii Moldova şi pentru conectarea cu Uniunea Europeană prin România şi, înainte de a continua programul de întâlniri oficiale, vom vizita împreună, domnule prim-ministru, Staţia Electrică Chişinău, care este un pilon central pentru obţinerea independenţei energetice depline a Republicii Moldova, deoarece ştim că de multă vreme şi de prea multe ori energia este folosită ca un element, ca o armă de şantaj geopolitic. Deci vom continua să sprijinim, în beneficiul cetăţenilor, extinderea acestei independenţe energetice’, a afirmat Niculescu.

Premierul a evidenţiat şi nivelul cooperării economice dintre cele două state, subliniind că anul trecut schimburile comerciale au atins 4,5 miliarde de euro.

‘Aveţi, după cum aţi spus, companii româneşti în Republica Moldova. Sunt multe companii din Republica Moldova în România, avem schimburi comerciale de 4,5 miliarde de euro, aproximativ, anul trecut, ceea ce reprezintă o sumă considerabilă. Investiţiile româneşti au creat 12.000 de locuri de muncă în Republica Moldova, ceea ce iar ne bucură şi sigur îi bucură şi pe cei care ocupă aceste locuri de muncă. Mă bucură şi ce aţi spus, deschiderea pe care aţi arătat-o pentru a primi şi mai multe companii româneşti aici şi pentru a depăşi orice eventuală barieră birocratică sau administrativă care pot apărea’, a afirmat Niculescu.

El a menţionat că un alt subiect discutat a vizat integrarea europeană a Republicii Moldova, temă care reprezintă o prioritate strategică pentru România.

‘Locul Republicii Moldova, locul Chişinăului este fără nicio îndoială în Uniunea Europeană. Şi v-am felicitat şi vă felicit pentru rezultatele obţinute, care sunt pe deplin meritate, şi aş dori să spun foarte ferm că susţinem intens şi deschiderea ultimelor două clustere rămase până la sfârşitul acestui an pentru aderarea la Uniunea Europeană. Şi vă asigur încă o dată domnule prim-ministru, dragă Vasile, că România va fi pe mai departe cel mai vocal susţinător al Republicii Moldova la nivel european. În toate formatele vom intensifica şi furnizarea de expertiză tehnică, inclusiv cu experţi români care să continue să sprijine Chişinăul în toate domeniile de aliniere la legislaţia comunitară ‘, a declarat Niculescu.

El a mai transmis că sprijinul României vizează şi securitatea cetăţenilor Republicii Moldova, în contextul războiului din Ucraina.

‘Şi nu în ultimul rând, sprijinul României vizează şi securitatea cetăţenilor Republicii Moldova, mai ales în această perioadă în care Federaţia Rusă continuă să testeze constant felul nostru de a reacţiona, rezilienţa noastră, atât a Republicii Moldova, cât şi a noastră, a României’, a mai afirmat Luca Niculescu. AGERPRES/FOTO captură video