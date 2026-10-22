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CEDO a dat dreptate Guvernului României în procesul legat de plata eşalonată a restanţelor salariale câştigate în instanţă de magistraţi

CEDO a dat dreptate Guvernului României în procesul legat de plata eşalonată a restanţelor salariale câştigate în instanţă de magistraţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 octombrie 2026, 13:54

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat dreptate Guvernului României în procesul legat de plata eşalonată a restanţelor salariale câştigate în instanţă de magistraţi.

Procesul fusese deschis la CEDO de mai mulţi judecători şi procurori, care au acuzat statul român că le încalcă drepturile prin neexecutarea integrală.

Judecătorii CEDO au decis, în unanimitate, că plângerile acestora sunt neîntemeiate şi România poate continua reeşalonarea plăţilor.

Instanţa de la Strasbourg a apreciat că neexecutarea imediată şi eşalonarea plăţilor au fost determinate de circumstanţe excepţionale şi de situaţia economică şi bugetară a ţării.

Curtea mai spune că hotărârile interne ale instanţelor din România par a fi pronunţate în conflict de interese, iar acestea şi-au depăşit atribuţiile.

Decizia de astăzi a CEDO este definitivă. Suma pe care statul român o are de achitat către magistraţi ajunge la 5 miliarde de lei. (Rador/ FOTO wikipedia.org)

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