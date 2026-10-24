Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » În Bulgaria au loc duminică alegeri prezidenţiale

În Bulgaria au loc duminică alegeri prezidenţiale

În Bulgaria au loc duminică alegeri prezidenţiale

Publicat de Andreea Drilea, 24 octombrie 2026, 08:47

Alegerile prezidenţiale de duminică reprezintă un test pentru orientarea geopolitică a Bulgariei, principala confruntare fiind între actuala preşedintă Iliana Iotova, susţinută de guvernul Rumen Radev, şi pro-europeanul Andrei Ghiurov, în condiţiile în care sondajele indică un avantaj pentru Iotova, dar şi posibilitatea unui al doilea tur pe 1 noiembrie.

De la Sofia a transmis corespondentul RRA, Vladimir Mitev:

Astăzi se încheie campania electorală pentru alegerile prezidenţiale de duminică, mâine fiind ziua de reflecţie, iar votarea va începe duminică, 25 octombrie 2026, la ora 7:00, şi se va încheia la ora 20:00. Toate analizele şi previziunile sondajelor se concentrează asupra primelor două perechi de candidaţi la preşedinţie, Iliana Iotova şi Kiril Vâlcev, pe de o parte, împotriva lui Andrei Ghiurov şi Gheorghi Kandev, pe de altă parte.

Datele agenţiilor de sondaje indică un tur al doilea sigur, deci diferenţa dintre lideri se reduce uşor spre finalul campaniei. Potrivit agenţiei Alpha Research, la o rată de participare estimată de 40%, Iotova şi Vâlcev vor obţine 41,1%, iar Ghiurov şi Kandev – 28,3%. Analiştii politici definesc campania ca fiind influenţată de factorii geopolitici externi şi de o ciocnire a naraţiunilor simbolice.

Iliana Iotova a prezentat ca mesaj al său ideea dezescaladării conflictului militar din Marea Neagră şi a anunţat că doreşte să facă parte dintr-o coaliţie pentru pace.

La rândul său, Andrei Ghiurov l-a atacat pe premierul Rumen Radev, acuzându-l că nu numeşte suficient de clar Rusia drept vinovată pentru escaladarea războiului din Marea Neagră, prin atacurile asupra navelor comerciale, sugerând că Radev este slab în faţa Rusiei.

O chestiune-cheie rămâne comportamentul electoratului care nu are propriii candidaţi în primul tur, inclusiv susţinătorii partidului lui Boiko Borisov – Gerb, partidului suveranist Renaştere şi partidului lui Peevski – DPS, ale căror voturi în turul doi vor depinde de orientările de partid sau de înţelegerile locale. În această săptămână au fost arestaţi primarii influenţi ai DPS, ceea ce ar putea provoca o reacţie de respingere din partea alegătorilor partidului împotriva Bulgariei Progresiste şi a candidatei susţinută de acesta, Iliana Iotova.

Pe de altă parte, un incident petrecut joi seară a avut un mare ecou pe reţelele sociale şi este posibil să influenţeze negativ sprijinul acordat Ilianei Iotova. În incidentul acesta, o jurnalistă care a încercat să o provoace pe preşedinta parlamentului din partea Bulgariei Progresiste, Mihaela Doţova, a fost împinsă în spate de un agent al Serviciului Naţional de Pază şi a căzut pe trotuar, lovindu-se, dar şi provocând multă gâlceavă în reţelele sociale.

Rador/FOTO imagine ilustrativă

Etichete:
Eurodeputații cer sprijin suplimentar pentru România și Bulgaria
Internaţional sâmbătă, 24 octombrie 2026, 07:49

Eurodeputații cer sprijin suplimentar pentru România și Bulgaria

Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamnă atacurile recente asupra navelor comerciale și civile soldate cu victime și...

Eurodeputații cer sprijin suplimentar pentru România și Bulgaria
CEDO a dat dreptate Guvernului României în procesul legat de plata eşalonată a restanţelor salariale câştigate în instanţă de magistraţi
Internaţional joi, 22 octombrie 2026, 13:54

CEDO a dat dreptate Guvernului României în procesul legat de plata eşalonată a restanţelor salariale câştigate în instanţă de magistraţi

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat dreptate Guvernului României în procesul legat de plata eşalonată a restanţelor salariale...

CEDO a dat dreptate Guvernului României în procesul legat de plata eşalonată a restanţelor salariale câştigate în instanţă de magistraţi
MApN: Grup de drone detectat la nord-est de Vâlcove; nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional
Internaţional miercuri, 21 octombrie 2026, 07:28

MApN: Grup de drone detectat la nord-est de Vâlcove; nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional

Ministerul Apărării Naţionale a informat, miercuri dimineaţa, că sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat un grup de ţinte aeriene la...

MApN: Grup de drone detectat la nord-est de Vâlcove; nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional
Sudul Italiei rămâne fără alimente de bază din cauza protestelor transportatorilor
Internaţional miercuri, 21 octombrie 2026, 05:29

Sudul Italiei rămâne fără alimente de bază din cauza protestelor transportatorilor

Patru zile de proteste ale transportatorilor rutieri din sudul Italiei au provocat probleme în aprovizionarea magazinelor şi benzinăriilor....

Sudul Italiei rămâne fără alimente de bază din cauza protestelor transportatorilor
Internaţional marți, 20 octombrie 2026, 06:24

Serbia: alegeri parlamentare anticipate pe 26 octombrie

În Serbia sunt programate duminică alegeri parlamentare anticipate, cu un an mai devreme decât termenul prevăzut, pe fondul protestelor care...

Serbia: alegeri parlamentare anticipate pe 26 octombrie
Internaţional luni, 19 octombrie 2026, 18:56

Parlamentul European urmează să adopte o rezoluţie în urma valului recent de incidente cu drone din Marea Neagră

Parlamentul European urmează să adopte o rezoluţie, săptămâna aceasta, în urma valului recent de incidente cu drone din Marea Neagră. De...

Parlamentul European urmează să adopte o rezoluţie în urma valului recent de incidente cu drone din Marea Neagră
Internaţional luni, 19 octombrie 2026, 18:40

Transportatorii din sudul Italiei protestează faţă de preţurile ridicate la combustibil

Transportatorii rutieri îşi continuă protestul împotriva creşterii costurilor la combustibil prin blocaje, demonstraţii şi mobilizări care se...

Transportatorii din sudul Italiei protestează faţă de preţurile ridicate la combustibil
Internaţional luni, 19 octombrie 2026, 18:25

Cel puţin doi oameni au murit în estul Spaniei în urma inundaţiilor masive

Cel puţin doi oameni au murit în estul Spaniei în urma inundaţiilor masive din acest weekend, care au determinat autorităţile să emită...

Cel puţin doi oameni au murit în estul Spaniei în urma inundaţiilor masive