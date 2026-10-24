În Bulgaria au loc duminică alegeri prezidenţiale

Publicat de Andreea Drilea, 24 octombrie 2026, 08:47

Alegerile prezidenţiale de duminică reprezintă un test pentru orientarea geopolitică a Bulgariei, principala confruntare fiind între actuala preşedintă Iliana Iotova, susţinută de guvernul Rumen Radev, şi pro-europeanul Andrei Ghiurov, în condiţiile în care sondajele indică un avantaj pentru Iotova, dar şi posibilitatea unui al doilea tur pe 1 noiembrie.

De la Sofia a transmis corespondentul RRA, Vladimir Mitev:

Astăzi se încheie campania electorală pentru alegerile prezidenţiale de duminică, mâine fiind ziua de reflecţie, iar votarea va începe duminică, 25 octombrie 2026, la ora 7:00, şi se va încheia la ora 20:00. Toate analizele şi previziunile sondajelor se concentrează asupra primelor două perechi de candidaţi la preşedinţie, Iliana Iotova şi Kiril Vâlcev, pe de o parte, împotriva lui Andrei Ghiurov şi Gheorghi Kandev, pe de altă parte.

Datele agenţiilor de sondaje indică un tur al doilea sigur, deci diferenţa dintre lideri se reduce uşor spre finalul campaniei. Potrivit agenţiei Alpha Research, la o rată de participare estimată de 40%, Iotova şi Vâlcev vor obţine 41,1%, iar Ghiurov şi Kandev – 28,3%. Analiştii politici definesc campania ca fiind influenţată de factorii geopolitici externi şi de o ciocnire a naraţiunilor simbolice.

Iliana Iotova a prezentat ca mesaj al său ideea dezescaladării conflictului militar din Marea Neagră şi a anunţat că doreşte să facă parte dintr-o coaliţie pentru pace.

La rândul său, Andrei Ghiurov l-a atacat pe premierul Rumen Radev, acuzându-l că nu numeşte suficient de clar Rusia drept vinovată pentru escaladarea războiului din Marea Neagră, prin atacurile asupra navelor comerciale, sugerând că Radev este slab în faţa Rusiei.

O chestiune-cheie rămâne comportamentul electoratului care nu are propriii candidaţi în primul tur, inclusiv susţinătorii partidului lui Boiko Borisov – Gerb, partidului suveranist Renaştere şi partidului lui Peevski – DPS, ale căror voturi în turul doi vor depinde de orientările de partid sau de înţelegerile locale. În această săptămână au fost arestaţi primarii influenţi ai DPS, ceea ce ar putea provoca o reacţie de respingere din partea alegătorilor partidului împotriva Bulgariei Progresiste şi a candidatei susţinută de acesta, Iliana Iotova.

Pe de altă parte, un incident petrecut joi seară a avut un mare ecou pe reţelele sociale şi este posibil să influenţeze negativ sprijinul acordat Ilianei Iotova. În incidentul acesta, o jurnalistă care a încercat să o provoace pe preşedinta parlamentului din partea Bulgariei Progresiste, Mihaela Doţova, a fost împinsă în spate de un agent al Serviciului Naţional de Pază şi a căzut pe trotuar, lovindu-se, dar şi provocând multă gâlceavă în reţelele sociale.

Rador/FOTO imagine ilustrativă